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岸習會僅半小時 習近平：亞太不是誰的後花園

編譯羅方妤、記者陳政錄／綜合報導
日本首相岸田文雄(左)與中國國家主席習近平17日於曼谷會面。（美聯社）
日本首相岸田文雄(左)與中國國家主席習近平17日於曼谷會面。（美聯社）

日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平17日在曼谷會面。日本共同社、TBS新聞報導，岸田會後表示，他對習近平談到嚴重關切釣魚台列嶼(日方稱尖閣諸島)等東海情勢及中國軍事活動，以及重申台海和平穩定重要性，日中雙方也同意未來持續協調日本外務大臣林芳正訪中。

央視報導，習近平17日在APEC工商領導人峰會上，透過書面發表演講，稱「亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角鬥場（角力場）」。他強調，亞太要走和平發展、開放包容和和衷共濟之路。

中日雙方領袖2019年12月以來首次會面，但會談僅持續約半小時就結束。岸田表示：「這是我首次與習近平主席面對面談話，我覺得我們能針對日中關係大方向、懸而未決的議題和合作的可能性進行坦誠和深入的討論。這是促進對話和建立有建設性和穩定日中關係的良好開端。」

岸田還說，「對於尖閣諸島等東海情勢，及發射彈道飛彈等中國軍事活動，我也表達嚴重關切，並重申台灣海峽和平穩定的重要性」。兩人也談到北韓問題。根據央視微博消息，習近平向岸田文雄表示，中日關係的重要性沒有變，也不會變；歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之；兩國經濟相互依存度很高，兩國應該著眼各自長遠利益和地區共同利益。

岸田說，日中雙方同意在安全領域加強溝通，兩國一致反對在烏克蘭戰爭使用核武。

岸田說，日中兩國是對地區和國際社會和平與繁榮負有責任的大國，雙方同意在所有層級密切溝通，包括領袖層級。關於外務大臣林芳正訪問中國，也與中方達成共識，未來將持續協調。

岸田和習近平會談前，雙方先是微笑握手致意。習近平表示：「今年是日中邦交正常化50周年，兩國都是亞洲乃至世界上的重要國家，擁有許多共同利益和合作空間。」

岸田則說：「現在日中關係面臨許多挑戰和懸而未決的問題，也伴隨多種合作的可能性。日中兩國都是對於國際社會和平和繁榮負有重大責任的大國，雙方加速建立有建設性和穩定的日中關係十分重要。」

習近平 日本 岸田文雄

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