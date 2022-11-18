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重返外交舞台 習近平行程滿檔

編譯盧炯燊／綜合17日電
中國國家主席習近平17日在泰國曼谷會見新加坡總理李顯龍。(新華社)
中國國家主席習近平17日在泰國曼谷會見新加坡總理李顯龍。(新華社)

中國國家主席習近平從印尼峇里G20峰會及泰國曼谷亞太經合會議期間，行程排得滿滿的與多國領袖會談；分析認為，在經過新冠疫情及相對封鎖之後，中國藉著習近平在疫情後親自出席國際會議的機會，試圖解決中國在對外關係上遇到的挑戰，不僅是與美國，還包括與其他一些主要國家的關係。

美中兩國及一些亞洲鄰國因一系列爭端而導致關係惡化，而疫情期間缺乏面對面的互動，使中國在多方面付出高昂代價。因此習近平從「拜習會」開始，重新啟動幾乎停頓了三年的大國外交。

值得留意的是，拜登政府主導，藉以外交遏制北京的美日印澳四方對話(QUAD)裡，除印度外，其餘三國領袖均先後跟習近平會晤；同樣由美方推動，在經濟上牽制中國的印太經濟架構(IPEF)，成員國裡美、日、韓、澳洲及越南等國領袖，也不約而同與習近平對話，這些會談也被視為中國與相關國家改善關係的契機。

韓國首爾梨花大學國際研究教授伊斯利 (Leif-Eric Easley) 形容，習近平繁忙的元首會議日程是一場魅力攻勢，儘管這些會議不足以在棘手的經濟和安全問題上取得進展，但起碼可以防止外交關係惡化。

習近平的大國外交策略不僅是穩住亞太、東協等近鄰，就連德、法、荷蘭等歐洲龍頭國家也在當前詭譎多變的國際局勢下，重新摸索與中國的政經平衡之道。

對中國來說，外聯是與美國日益激烈的競爭中，重新奪回主動權的機會。恢復面對面的外交，也為習近平提供一個平台來推動中國的議程，進一步鞏固中國作為新興世界領導者的地位。當中習近平與阿根廷總統費南德茲(Alberto Fernandez)的會談，主要談及「一帶一路」；在疫情前，中國通過「一帶一路」等倡議擴大其在世界舞台上的影響力，尤其在發展中國家中產生了善意。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院國際關係副教授李明江表示，華盛頓在全球範圍內的壓力，讓中國感受到必須採取額外的動力來對抗。他認為，未來幾年會繼續看到中國認真努力實施其大國外交。

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