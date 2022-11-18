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聯邦批准拆除加州第2大河4水壩 可望復育鮭魚

編譯彭尚興／綜合17日電
加州克拉瑪斯河下游四座水壩將拆除，為瀕危鮭魚打造長達數百哩的棲息環境。（美聯社）
加州克拉瑪斯河下游四座水壩將拆除，為瀕危鮭魚打造長達數百哩的棲息環境。（美聯社）

聯邦能源管制委員會(Federal Energy Regulatory Commission，FFRC)17日投票通過撤銷加州克拉瑪斯河(Klamath River)下游四座老舊水力發電廠執照，為一項耗資5億元、全球規模最大的水壩拆除和河川復育計畫打開大門。

多年來當地原住民部落和環保人士一直努力推動拆除這四座水壩，為瀕危鮭魚打造長達數百哩的棲息環境；聯邦監管單位的核准是最後一道關卡，也是最重要的里程碑。

加州克拉瑪斯河下游四座水壩將拆除，為瀕危鮭魚打造長達數百哩的棲息環境。（美聯社）
加州克拉瑪斯河下游四座水壩將拆除，為瀕危鮭魚打造長達數百哩的棲息環境。（美聯社）

全長257哩的克拉瑪斯河，是加州第二大河流，更曾經是西岸第三大鮭魚產區。沿岸原住民部落的生活和經濟，與鮭魚息息相關。

自1918年至1962間，克拉瑪斯河下游先後築起了四座水壩，截斷了鮭魚返回上游產卵區的通路，從此鮭魚數目逐年減少。

居住在克拉瑪斯河谷盆地的尤洛克(Yurok)、卡魯克(Karuk)和胡帕(Hoopa)等原住民部落，20多年來一直在為他們的生存權抗爭。「只要河裡還有鮭魚，它們有生機，我們就有生機；」尤洛克部落協會副主席邁爾斯(Frankie Myers)說：「這些水壩會被拆除，它們必須拆除，我們的生存取決於此。」

水壩拆除工程最快將從明年夏天展開，水壩和發電廠移除之後，將可在克拉瑪斯河及其支流開闢出超過300哩的鮭魚棲息區。這將是史上最具雄心的鮭魚復育計畫。

加州克拉瑪斯河下游四座水壩將拆除，為瀕危鮭魚打造長達數百哩的棲息環境。（路透）
加州克拉瑪斯河下游四座水壩將拆除，為瀕危鮭魚打造長達數百哩的棲息環境。（路透）

恢復克拉瑪斯河的暢通，同時也將有助於緩解西岸日益嚴重的乾旱問題。由於水壩建成之後，大量的河水都被儲存在水庫裡，任其在烈日下蒸發，反而造成河流沿岸土地的乾涸。一旦水壩拆除，河水將被行水區和濕地土壤所吸收，轉換成地下水保存，反而有助於調節氣候。

環保團體「美國河川」(American Rivers)負責人齊爾南(Tom Kiernan)指出：「處理日益嚴重的水患和旱災，最好的辦法就是讓河川系統健康地流動，讓它們發揮功能。」

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