巴西準總統魯拉 誓保護亞馬遜雨林、打擊非法伐木

巴西矢言搶救雨林，圖為巴西北部亞馬遜州拉布里亞地區亞馬遜雨林今年9月遭焚燒濫伐情況。(Getty Images)

巴西 總統當選人魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)16日在埃及召開的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議(COP27)上表示，他上任後將全力保護亞馬遜 雨林，打擊非法伐木，並爭取在巴西亞馬遜雨林區舉辦氣候峰會。魯拉在氣候議題的宣示，讓與會者士氣大振。

曾任八年總統的魯拉10月底在決選勝出，當選巴西總統，將於明年元月就任。魯拉說，「沒有受到保護的亞馬遜雨林，世界就沒有氣候安全」；他承諾恢復過去四年被架空的所有稽查組織和監測系統，加強打擊環境犯罪行動，嚴厲懲罰任何非法採礦、伐木和農業活動者。

巴西矢言搶救雨林 巴西候任總統魯拉17日在埃及夏姆錫克聯合國氣候峰會發表談話，表示上任後將全力保護亞馬遜雨林，打擊濫伐。(美聯社)

魯拉說，應對氣候變遷 將是新政府的優先要務，巴西將重新與世界接軌，再次幫助世界對抗饑餓；巴西將與最貧窮的國家，特別是非洲及南美洲國家合作，為國家之間的公平貿易和人民之間的和平而戰。

魯拉認為，對抗全球暖化與消除貧困密不可分，必須努力確保受氣候變化影響最大的貧窮國家能夠面對環境危機的後果。他主張落實已建立的氣候協議，為此必須提供金援，讓發展中國家，特別是最貧窮的國家，能因應主要由富國造成的氣候變遷問題。

亞馬遜雨林近幾年嚴重遭破壞，除遭不當砍伐，異常氣候也造成野火四起，今年9月平均每天就有1400起火災。（Getty Images）

魯拉說，巴西將爭取成為2025年聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)地主國。他還提議舉行「亞馬遜合作條約」成員國高峰會議，讓巴西、玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、秘魯、蘇利南和委內瑞拉討論如何透過社會包容和氣候責任促進該地區的綜合發展。

魯拉捍衛在不造成氣候變化的情況下創造財富與負責任地利用亞馬遜生物多樣性，希望證明通過以自然為戰略盟友來促進經濟成長和社會包容是可行的。他說，影響環境平衡的農業生產應被淘汰，新政府追求的目標是平衡生產、碳封存、保護巴西巨大生物多樣性、尋求土壤再生。

美國氣候特使柯瑞(John Kerry)說，魯拉宣示保護亞馬遜雨林，讓他「非常振奮」，美國將和其他國家共同維護亞馬遜雨林免遭破壞。

巴西現任總統波索納洛(Jair Bolsonaro)和農業企業關係密切，他掌政期間，亞馬遜雨林每年遭不當砍伐面積，過去十年增75%。