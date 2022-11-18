氣候峰會閉幕前夕 補償基金仍談不攏

在埃及召開的聯合國氣候峰會17日提出氣候協議初稿，但各方在關鍵問題上的巨大分歧仍未解決。聯合國秘書長古特雷斯(左)敦促各國政府採取行動，在18日的最後期限前達成強有力的氣候協議。右邊為埃及外交部長Sameh Shukri。(Getty Images)

在埃及召開的聯合國氣候峰會 17日提出氣候協議初稿，但各方在關鍵問題上的巨大分歧仍未解決，主要是設立援助發展中國家損失的新基金，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)敦促各國政府採取行動，在18日的最後期限前達成強有力的氣候協議。

古特雷斯說：「現在是談判的關鍵時刻，我們有達成協議的工具和資源。全球排放已達到歷史最高水平，而且還在繼續升高。氣候變遷 影響了經濟和社會，而且還在繼續影響。我呼籲所有談判方在人類面臨最嚴峻挑戰的時刻，挺身而出達成氣候協議，全世界都在看著我們。」

氣候協議的初稿仍維持將全球暖化控制在本世紀末不超過1.5攝氏度的目標，但許多爭議懸而未決，20頁的初稿歡迎首次開始討論發達國家提供損失基金，但基金如何設立卻沒有任何細節。

來自洪災氾濫的巴基斯坦代表以77國集團首席談判代表的身分表示：「如果我們不能就損失基金達成一致，就不是一次成功的氣候締約方會議(COP)。

美國等發達國家反對設立新的損失基金，擔憂會成為富國承擔歷史排放責任的無底洞。古特雷斯希望談判各方彌補在設立損失基金上的分歧，看到發展中國家面臨的緊急和大範圍的氣候挑戰。

古特雷斯希望各國承諾採取更多減排措施，包括減少使用化石燃料，以實現去年氣候峰會達成的暖化不超過1.5攝氏度目標。他說：「擴大使用石化燃料綁架了人類，實現1.5度的目標需要減少排放。」他呼籲發達國家落實過去承諾的每年為窮國提供1000億元，以適應氣候變遷和轉用清潔能源。

美國氣候特使柯瑞 (John Kerry)17日與中國氣候特使解振華舉行閉門會，表明全球兩個最大排放國重新恢復了氣候合作。中美氣候合作今年8月因眾院議長裴洛西訪台而暫停，本周初的重新恢復提振了氣候峰會的氣氛。

柯瑞表示，雙方的談判取得了進展，將繼續談判；解振華在美國和歐盟主持的部長級氣候會議上，說明了中國降低甲烷排放的政策。