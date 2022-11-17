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馬斯克對推特員工下通牒：接受「高壓高工時」否則走人

記者胡玉立／綜合報導
推特新東主馬斯克 16日清晨向推特員工發出最後通牒，要員工在17日下午5時決定，要麼留下長時間高強度工作，要麼離職。(美聯社)
推特新東主馬斯克 16日清晨向推特員工發出最後通牒，要員工在17日下午5時決定，要麼留下長時間高強度工作，要麼離職。(美聯社)

社群媒體推特(Twitter)新東主馬斯克 (Elon Musk) 16日清晨向推特員工發出令人震驚的電郵，他設下17日下午5時為截止期限，要求推特員工決定是否要留下接受「長時間的高強度工作」，並要求所有不同意他願景的人離職。

取得電郵內容的「紐約時報」報導，現年51歲的馬斯克在電郵主題為「十字路口」的信中重申，為「打造突破性的Twitter 2.0」，前路艱難，如果員工不想繼續工作，公司將提供三個月遣散費。

馬斯克近三周前以440億元完成收購推特後，不懈地快速轉型推特，他將7500名員工迅速削減一半，解雇數千名承包商和批評他的員工，並削減基礎設施成本。他還宣稱推特需要賺更多錢，否則將面臨破產。他推銷訂閱產品，時而拉攏或侮辱推特廣告商。

紐時指出，為推特剩下員工定下離職期限具雙重效果，一方面馬斯克得以進一步削減成本，也可除掉對公司不滿的員工。馬斯克已從他其他公司如電動汽車製造商特斯拉等處帶進一批舊識和下屬，對推特業務提供建言。

在16日致推特員工信函中，馬斯克說大家需要非常努力地工作，「在競爭日益激烈的世界中，我們需要成為極其鞏固的核心，」他寫道：「這代表長時間高強度工作；只有表現出色才能及格。」馬斯克還表示，工程將是主要重點，設計和產品管理屬次要地位。他附上網路表格鏈接，要求員工確認自己在推特工作的意願。

許多推特員工公開反對馬斯克的領導，若有許多員工接受離職提議，公司員工人數可能進一步減少。馬斯克15日剛解雇近20名在推特或公司內部消息服務Slack批評他領導能力的員工。

離職員工質疑馬斯克能否在大幅裁員情況下保持推特有效運營。11月大規模裁員期間，馬斯克團隊大幅削減維護推特核心基礎設施的團隊；負責產品、安全和廣告銷售的高級主管已辭職；特約工作的裁員範圍則包括解雇從事內容審核和兒童安全問題的人員。

推特最早可能會在下周面臨運作考驗，屆時世界盃足球賽預計將為其服務帶來大量流量；基礎設施的額外壓力可能會引發問題。

馬斯克16日出現在德拉瓦州法庭，為他擔任特斯拉執行長薪酬問題出庭作證。在被問及他對推特的承諾時，他說最近他睡在公司裡，但他預計未來不會在推特投入那麼多時間。他作證表示，推特「重組」將在本周末完成。他還表示會為推特找到新的領頭人。

推特新東主馬斯克 16日清晨向推特員工發出最後通牒，在員工在17日下午5時決定，...
推特新東主馬斯克 16日清晨向推特員工發出最後通牒，在員工在17日下午5時決定，要麼留下長時間高強度工作，要麼離職。圖為推特舊金山總部。(美聯社)

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