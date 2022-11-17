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共和黨陷內戰？ 川普「勁敵」德桑提斯：先冷靜

編譯盧炯燊／綜合16日電
民調指佛州州長德桑提斯的支持率，在愛阿華州、新罕布夏州、佛羅里達州和喬治亞州都大幅領先前總統川普。(Getty Images)
民調指佛州州長德桑提斯的支持率，在愛阿華州、新罕布夏州、佛羅里達州和喬治亞州都大幅領先前總統川普。(Getty Images)

在前總統川普宣布參加2024年總統選舉後，即傳出共和黨內爆發「內戰」之說，但被視為川普最大潛在對手的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)16日反駁這個說法，並要求傳媒冷靜降溫。

德桑提斯在通報伊恩颶風(Hurricane Ian)復原工作情況的記者會上說，「我們剛結束選舉，人們需要在這些事情上冷靜一下」。

期中選舉的紅色浪潮並未如預期般出現，共和黨僅以微弱多數控制國會眾院，但民主黨仍然控制參院，特別是川普欽點的多名參選人都告敗北。相反，德桑提斯在佛州大勝，就連不受歡迎的魯比歐(Marco Rubio)也輕鬆連任參議員，並擴大了共和黨在州議會的多數席位。

保守派評論員對德桑提斯的出色表現尤其興奮，但川普卻刻意淡化德桑提斯的成功，15日宣布將在2024年捲土重來時，先發制人攻擊對方。

德桑提斯除了給共和黨內訌隱憂降溫外，還說焦點應放在喬州12月6日的參議員決選，認為共和黨候選人沃克(Herschel Walker)要勝出，才能保住共和黨在參院的50-50平局。

與此同時，保守派「成長俱樂部」(Club for Growth)在川普宣布參加2024年選舉前夕提交最新民調備忘錄，指出在愛阿華州、內華達州及喬治亞州，德桑提斯的支持率均大幅領先川普。

民調指出，德桑提斯分別在愛州領先川普11個百分點，在新罕布夏州領先15個百分點，佛州更大幅領先26個百分點，喬州領先20個百分點。

「成長俱樂部」這個反稅組織曾是川普的堅定盟友，但過去一年已跟他決裂。該組織總裁麥金托什(David McIntosh) 發聲明說，「共和黨人需要團結一致，支持一位強有力的候選人和一個向選民展示真正解決方案的政綱，以在2024年擊敗拜登和民主黨。我們的民調顯示，選民認為川普對共和黨人的侮辱只會適得其反，在他支持的(期中選舉候選人)失敗下，給共和黨造成重大損失。」他這個聲明被視為該組織可能支持德桑提斯。

龐培歐暗酸川普：共和黨不需「受害者」領袖

另外，在川普宣布參選2024後，前國務卿龐培歐16日在推特貼文，不點名的攻擊川普，指共和黨需要一個不會聲稱自己是「受害者」的領袖。川普在宣布競選總統的演講中，多次稱自己為「受害者」。

貼文說，「我們需要更認真、更冷靜，需要向前看的領袖，而不是老盯著後視鏡，聲稱自己是受害者的人。」

前國務卿龐培歐16日在推特貼文，不點名攻擊川普，指共和黨需要一個不會聲稱自己是「...
前國務卿龐培歐16日在推特貼文，不點名攻擊川普，指共和黨需要一個不會聲稱自己是「受害者」的領袖。(美聯社)

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