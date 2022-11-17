大公司撙節開支 華爾街2022年終獎金恐腰斬

華爾街投行和金融公司為撙節開支，今年給員工的年終獎金要砍掉近半。(美聯社)

去年華爾街 大銀行出手闊綽，給員工的年終獎金之多為2008年金融危機以來之最，但好景不常，不少公司為撙節開支，今年年終獎金要砍掉近半。

「財星」(Fortune)雜誌報導，薪酬顧問公司「強森聯合」(Johnson Associates)15日公布的研究指出，盤點證券、背書債務的各大銀行今年給員工的年終獎金，都要比2021年少，減幅在40%到45%之間。

至於提供點子供購併及收購的對沖基金業給的年終獎金也告縮水，但減幅較小，在15%到20%之間。

強森聯合執行長強森(Alan Johnson)指出，金融業去年處於吹泡沫水準，資產估價吹上天，泡沫爆破，現只剩頭痛。

研究指出，金融業今年受到打擊有幾個理由：2021年購併交易很蓬勃，今年走軟；上市籌資活動疲軟不振，私募公司的價值下跌，意味著銀行及交易相關金融服務業的獲利減少。

但並非所有金融崗位正常的年終獎金都告吹；例如做固定收入交易的公司，2022年年終獎金較去年增加15%到20%。

金融部門不光是年終獎金受打擊，通膨高居不下橫掃全球，許多公司經營困難，正在裁員 或凍結招聘，以撙節開支，更讓業界添增不確定性。華爾街交易大跌，全美許多最大銀行已經開始裁員，控制員工人數。