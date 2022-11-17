我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

大公司撙節開支 華爾街2022年終獎金恐腰斬

編譯潘勛／綜合16日電
華爾街投行和金融公司為撙節開支，今年給員工的年終獎金要砍掉近半。(美聯社)
華爾街投行和金融公司為撙節開支，今年給員工的年終獎金要砍掉近半。(美聯社)

去年華爾街大銀行出手闊綽，給員工的年終獎金之多為2008年金融危機以來之最，但好景不常，不少公司為撙節開支，今年年終獎金要砍掉近半。

「財星」(Fortune)雜誌報導，薪酬顧問公司「強森聯合」(Johnson Associates)15日公布的研究指出，盤點證券、背書債務的各大銀行今年給員工的年終獎金，都要比2021年少，減幅在40%到45%之間。

至於提供點子供購併及收購的對沖基金業給的年終獎金也告縮水，但減幅較小，在15%到20%之間。

強森聯合執行長強森(Alan Johnson)指出，金融業去年處於吹泡沫水準，資產估價吹上天，泡沫爆破，現只剩頭痛。

研究指出，金融業今年受到打擊有幾個理由：2021年購併交易很蓬勃，今年走軟；上市籌資活動疲軟不振，私募公司的價值下跌，意味著銀行及交易相關金融服務業的獲利減少。

但並非所有金融崗位正常的年終獎金都告吹；例如做固定收入交易的公司，2022年年終獎金較去年增加15%到20%。

金融部門不光是年終獎金受打擊，通膨高居不下橫掃全球，許多公司經營困難，正在裁員或凍結招聘，以撙節開支，更讓業界添增不確定性。華爾街交易大跌，全美許多最大銀行已經開始裁員，控制員工人數。

高盛(Goldman Sachs)9月率先裁員；CNBC財經頻道指出，花旗(Citigroup)與巴克萊(Barclays)上周也跟進。彭博資訊(Bloomberg )11月報導，摩根士丹利(Morgan Stanley)正在考慮裁減亞洲投資部門的工作人員。

華爾街投行和金融公司為撙節開支，今年給員工的年終獎金要砍掉近半。(美聯社)
華爾街投行和金融公司為撙節開支，今年給員工的年終獎金要砍掉近半。(美聯社)

裁員 華爾街 高盛

上一則

共和黨大金主「不挺川」 黑石CEO蘇世民：該啟用新領導班底

下一則

馬斯克對推特員工下通牒：接受「高壓高工時」否則走人

延伸閱讀

世足賽／美國挺LGBTQ 秀7彩隊徽

世足賽／美國挺LGBTQ 秀7彩隊徽
紐約聯準銀行與華爾街測試數位美元 不受FTX風波干擾

紐約聯準銀行與華爾街測試數位美元 不受FTX風波干擾
亞馬遜展開裁員 先從Alexa、雲端遊戲部門下手

亞馬遜展開裁員 先從Alexa、雲端遊戲部門下手
旅遊補給站／空服員教8招 讓您的航程更舒適

旅遊補給站／空服員教8招 讓您的航程更舒適

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨拿下218席 成為多數黨

2022-11-16 18:45
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝