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貝佐斯示警經濟衰退：先別花大錢

編譯盧炯燊／綜合16日電
億萬富豪貝佐斯預測美國經濟到2023年可能會收縮，呼籲民眾延遲購買汽車、電視等大宗商品，為經濟衰退做準備。(美聯社)
億萬富豪貝佐斯預測美國經濟到2023年可能會收縮，呼籲民眾延遲購買汽車、電視等大宗商品，為經濟衰退做準備。(美聯社)

亞馬遜創始人、億萬富豪貝佐斯(Jeff Bezos)也感受到經濟衰退的壓力，他預測美國經濟到2023年可能會收縮，呼籲民眾延遲購買汽車、電視等大宗商品，為經濟衰退做準備。

貝佐斯除了呼籲個人方面減少支出以保留現金在手外，亞馬遜本身也準備裁員瘦身。亞馬遜16日開始陸續通知相關雇員，貝佐斯解釋，目前經濟看起來不太好，正在放緩，你會看到許多經濟領域都在裁員。

亞馬遜史上最大裁員 本周將裁萬人

紐約時報報導，亞馬遜計畫裁員1萬人，占30萬員工的3%左右，是該公司歷來最大規模的裁員。

貝佐斯在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時概述他度過經濟衰退的重要秘訣，認為民眾要保留現金在手，以備不時之需來規避風險，民眾應暫緩花大筆錢的採購，為未來保留投資資金。

他又說，目前無法預測經濟低迷會持續多久，即使現在尚未出現衰退，但也有可能很快到來。

亞馬遜是全球最大的電子商務企業，主要依靠消費者的強勁支出來推動發展，現在連它的創辦人作出這樣的警告，顯然不尋常。

儘管美國10月通膨率降至7.7%，為今年1月以來的最低水平，但不少經濟學家認為，明年將不可避免地出現大量失業的經濟急劇衰退。

不少家庭為應對食品、汽油及公用事業價格上漲，已經耗盡積蓄，那些遭裁員的家庭則尤其困難。

商務部數據顯示，新冠疫情期間人們困在家裡，個人儲蓄激增，但現已回落到疫情前水平的一半左右。9月個人儲蓄率降至 3.1%，遠低於2019年疫情前8.8%的平均水平。

此外，愈來愈多消費者甚至動用信貸額度來維持生計，本周數據顯示，上個季度家庭債務飆升至16兆5100億元，增長速度為2008年以來最快。

大規模裁員潮會否蔓延到其他更廣泛的經濟領域，目前還有待觀察，但勞動力市場現在仍處於歷史緊張狀態，拜登總統也強烈否認經濟開始衰退。

億萬富豪貝佐斯創辦的亞馬遜公司本周將裁員1萬人。圖為該公司組裝和測試流水線上的機...
億萬富豪貝佐斯創辦的亞馬遜公司本周將裁員1萬人。圖為該公司組裝和測試流水線上的機器人，以取代手工操作。(Getty Images)

裁員 亞馬遜 貝佐斯

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