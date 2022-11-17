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川普參選總統 刑事調查續進行 加蘭德：沒人可凌駕法律

編譯孫梁／綜合16日電
雖然前總統川普宣布參加2024總統大選，但司法部對他的刑事調查仍將推進。(美聯社)
雖然前總統川普宣布參加2024總統大選，但司法部對他的刑事調查仍將推進。(美聯社)

前總統川普宣布參選2024總統大選，並不意味著他將免於已經面臨的刑事調查，司法部的調查正在推進，正式競選還要數月才拉開序幕，即使川普展開競選活動，聯邦檢方仍有很多時間繼續調查，使川普在爭取共和黨提名時，受到嚴格的政治與司法檢視。

前司法部檢察官溫斯坦(Michael Weinstein)說：「我不認為司法部會對川普率先宣布參選而對他的調查猶豫不決，而會看成是他的操弄伎倆。司法部準備應對他的反擊。」

川普面臨的聯邦刑事調查包括試圖推翻2020年大選結果，和將大批政府機密文件帶回佛羅里達州海湖莊園，還面臨喬治亞州一項企圖改變選舉結果的調查。海湖莊園機密文件的調查進展迅速，為爭取川普一位密友到聯邦大陪審團作證，檢方本月准許豁免其刑責。司法部已掌握川普可能犯罪的證據，包括妨礙司法和故意私藏國防機密。

前司法部發言人米勒(Matthew Miller)說：「調查川普像調查普通美國人一樣，就會建起公眾信任，取得最成功的結果。」

司法部長加蘭德(Merrick Garland)在談到對川普和國會暴亂的調查時表示：「沒有人可凌駕於法律之上。」在被問到川普參選總統會否影響司法部的調查時，加蘭德說：「對任何干預政府權力轉移的刑事責任人，我們都將追究到底。」

但調查前總統和總統參選人並非易事，尤其是對川普，他任總統期間不斷批評司法部和他任命的司法部長，藉聯邦調查局(FBI)搜查海湖莊園事件而向支持者募款。如今宣布參選，他和支持者將把調查重塑為民主黨擔憂他2024年當選的政治迫害。

川普以受打壓者身分宣布參選，以此激發和凝聚支持力量，將是民主黨面臨的風險。上一次遭調查的總統候選人是喜萊莉·柯林頓，調查即被貼上政治標籤，時任司法部長蘿蕾塔·林奇(Loretta Lynch)因在機場偶遇前總統柯林頓表示遺憾，前FBI局長柯米(James Comey)被指責傷害了柯林頓的選情。

調查海湖莊園機密文件的司法部主管勞夫曼(David Laufman)坦承調查面臨壓力，甚至擔憂調查人員的人身安全，「但我們在做必須做的事，將以事實為依據，決定是否提出刑事指控的建議。」

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