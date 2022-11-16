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拜習會降低緊張？美中願景卻 「處處」針鋒相對

編譯潘勛／綜合15日電
拜登總統在G20峰會提出由西方富裕國家允諾提供千百億元資金，投資在貧窮國家的基礎建設，還要求各國確保對烏克蘭的支持，抗擊俄羅斯的侵略。(美聯社)
拜登總統在G20峰會提出由西方富裕國家允諾提供千百億元資金，投資在貧窮國家的基礎建設，還要求各國確保對烏克蘭的支持，抗擊俄羅斯的侵略。(美聯社)

拜登總統與中國國家主席習近平在印尼峇里島20國集團(G20)峰會上會面，降低兩國間緊張關係，但就競逐亞洲及世界上其他地區的影響力、如何解決貧窮及俄烏戰爭，提出來的願景則完全針鋒相對。

紐約時報15日報導，習近平形塑中國是亞洲區域堅定的盟友，揚棄他稱為美國組織安全聯盟的「冷戰心態」，高調提出中國的照顧發展中國家關切的「全球動議」，對抗貧窮及衝突，只是含糊應對俄羅斯侵略烏克蘭、普亭威嚇要動用核武。

習近平在G20峰會開幕致詞上表示，「以意識形態劃線，搞集團政治和陣營對抗，只會割裂世界」，妨礙全球發展及人類進步。

拜登提出新步驟，由西方富裕國家允諾提供千百億元資金，投資在貧窮國家的基礎建設，這一點外界都認為是要反制中國的「一帶一路」倡議；此外拜登還會見義大利及土耳其等國領袖，確保對烏克蘭的支持。

紐時指出，美、中元首在峰會上所提方案，顯示兩國都要吸引其他國家，但行動優先次序、開支方案則針鋒相對；這樣的較勁有時因爭著提供援助，而造福主辦國印尼等中型國家，但也讓中等國家生怕擠在兩大國角力中左右為難。

澳洲洛伊研究所(Lowy Institute)學人考特妮‧馮(Courtney J. Fung)指出，東南亞國家如印尼等對選邊站不感興趣，情願兩國自己去琢磨，不要讓其他國家居中受苦。

她指出，取得第三任期的習近平雖表示要大力推動中國解決世界難題的方案，但不願就烏克蘭而表達更明顯立場，也不想承擔止戰的複雜任務，都顯示中國想取代美國的地位，擔任全球權力斡旋者，面臨諸多限制。

相形之下，拜登日前表示，美國「在經濟及政治兩方面，比世上任何國家準備都要充足，以應對全球環境的變動」；拜登熱衷於強化美國的傳統領導權。拜登15日與義大利新任總理梅洛尼(Giorgia Meloni)、土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)舉行峰會，試圖鞏固合作援烏，讓烏國奪回被俄軍攘奪的領土。

中國國家主席習近平15日在G20峰會第一階段會議上發表講話，高調談和平卻不提俄羅...
中國國家主席習近平15日在G20峰會第一階段會議上發表講話，高調談和平卻不提俄羅斯對烏戰爭；提「全球動議」助發展中國家卻沒有具體承諾。(美聯社)

拜登 習近平 烏克蘭

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