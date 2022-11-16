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「不放心抖音」 FBI警告：中竊美資料 超過他國總和

記者張聲肇／綜合報導
聯邦調查局長雷伊15日在國會作證。(路透)
聯邦調查局長雷伊15日在國會作證。(路透)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)15日告訴國會議員，中國正大規模盜取美國企業與個人資料，數量大於其他各國所盜取的總和。

雷伊在國會眾院國土安全委員會的聽證會上說，「中國的大型網路盜竊體系是世界上最大的，所盜取的美國個人與企業資料，超過所有其他國家的總和」。

他和國土安全部長梅奧卡斯、國家反恐中心主管艾比載德(Christine Abizaid)同時出席該委員會的年度「全球威脅」聽證會。

雷伊說，美國不放心中國研發的抖音(TikTok)應用軟體，也不放心其母公司字節跳動(ByteDance)。美國管理當局早就在調查這家公司，聯邦貿易委員會主張禁止抖音在美國發行。

他對共和黨籍眾議員哈許柏格(Diana Harshberger，田納西州)說，「我們確實擔心國安問題，包括中國政府可能控制從數以百萬計的來源收集來的資料，或控制推薦(按讚)的演算法，進一步用來進行影響力操作，甚至用來控制數百萬個裝置的軟體，這樣，他們就有機會視必要破壞個人裝置(電腦、手機等)。」

「因此，實際上是怎麼一回事、他們實際上在做甚麼，確實有令人不放心的地方，」他說，譬如，在中國資料是如何分享，都是問題，因為根據中國法律，企業與義務和政府分享資料。

梅奧卡斯也表示憂心中國。「中國運用它自己的技術，撼動全球競技場朝對它有利的方向傾斜。」

聽證會也觸及國內暴力極端分子、南部邊境安全、非裔大學遭受炸彈威脅等問題。雷伊說，威脅非裔大學的事「不能接受」，初步調查發現，是「單一個青少年」的個人作為，聯邦法律管不太著，只能請州政府根據州法律接續處理。

國會議員另外問起眾院議長裴洛西的丈夫保羅、裴洛西遭襲擊的事，執法部門的主管承認，美國國內確有一個令人擔心的趨勢，亦即不滿分子、憤怒人士暴力洩憤，這是「很危險，很危險的趨勢」。

聯邦調查局長雷伊。(路透)
聯邦調查局長雷伊。(路透)
聯邦調查局局長雷伊15日說，美國不放心中國研發的抖音(TikTok )應用軟體，...
聯邦調查局局長雷伊15日說，美國不放心中國研發的抖音(TikTok )應用軟體，也不放心其母公司字節跳動(ByteDance)，擔心他們蒐集數據提供給中國政府。(路透)

眾院 裴洛西 非裔

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