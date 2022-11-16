我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

公開承諾出兵協防台灣？專家不贊同：不會改變北京認知

編譯中心／綜合15日電

拜登總統上任後四度表態若中國犯台，將出兵協防台灣。「外交事務」(Foreign Affairs)雜誌訪問50多位專家的意見，有39人傾向反對美方公開承諾會軍事介入台海衝突，亦即改採戰略清晰。

「外交事務」訪問的50多位專家於15日在網上刊登結果。這些專家包括具備專業回答上述問題的權威人士，以及此領域的頂尖通才。他們被要求提出是否贊同(分為強烈不贊同、不贊同、中立、贊同、強烈贊同)及其見解，並為自己的意見給一個滿分10分的信心水準。

調查結果顯示，不贊同的人數最多，共計24人，其次為強烈不贊同的15人。持中立態度的專家則有7人，贊同者5人，3人強烈贊同。

哥倫比亞大學政治學教授黎安友(Andrew Nathan)、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹(Drew Thompson)等人，都回答強烈不贊同(信心水準皆為10)。

唐安竹表示，「中國已假設若入侵台灣，美國將軍事介入，所以公然承諾(保台)不會改變北京的認知，或是美國威脅介入的可信度」，美方保持彈性則能確保台灣為自衛做好適當準備，且不會不必要地使北京反感或挑起衝突。

華府智庫大西洋理事會史考克羅戰略安全中心高級研究員羅谷(Dexter Tiff Roberts)持中立態度(信心水準5)。

羅谷表示，中國以行動改變現狀的威脅變得如此真實，「戰略模糊」顯然必須與時俱進。他認為應該透過行動或私下溝通來讓中國知道，美國如有必要，將出動軍隊保衛台灣，但「當前沒有必要公開承諾這是美方政策」。

羅谷表示，美國應繼續透過高層官員互訪、支持台灣參與更多國際組織和貿易協議，來展現美台關係的重要性；美國也應該資助國人在台學習，鼓勵建立更多人際關係；而在持續對台軍售之際，美國也應該提供更多軍事訓練。

美國企業研究所(AEI)與全球台灣研究中心非常駐研究員馬明漢(Michael Mazza)回答贊同(信心水準7)。他認為美國堅定許諾，將允許雙方聯合規劃、區分責任、投資兵力編組，優化台美軍隊擊退中國入侵的能力；然而美國若改採戰略清晰，卻未投資相關能力，將導致中國更可能在台灣海峽使用武力。

回答強烈贊同的三位專家分別為：德里大學東亞研究系教授巴塔查亞(Abanti Bhattacharya)、新加坡拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟(Collin Koh)、美國外交關係協會研究員塞克斯(David Sacks)。

塞克斯表示，中國國家主席習近平推動南海軍事化、踐踏香港民主，卻未付出太大代價，可能讓他認定侵台將面臨類似的虛弱回應；如今戰略模糊不太可能繼續嚇阻中國侵台，改採戰略清晰則會讓習近平必須評估美軍保台的可能性，也會受到區內盟邦和夥伴歡迎。

塞克斯認為，美國應向中國保證維持「一中」政策，也應明確表態，美方的保台承諾取決於台灣不會邁向單方面宣布獨立。他表示：「更重要的是，為台海衝突做準備，應成為國防部的最高要務。」

新加坡 北京 投資

上一則

川普3個政治帳戶資金超過1億元 卻無法用於2024競選

下一則

川普再選總統？羅穆尼酸他像「老輸球的」過氣投手

延伸閱讀

確定再戰2024 川普參選演說：美國的回歸從現在開始

確定再戰2024 川普參選演說：美國的回歸從現在開始
世界OnAir／災害應變專家：這樣做才能避免梨泰院重演

世界OnAir／災害應變專家：這樣做才能避免梨泰院重演
傳中國調降高血壓標準 高血壓人口暴增2億人

傳中國調降高血壓標準 高血壓人口暴增2億人
突圍地緣政治 台積美廠典禮 張忠謀將親赴

突圍地緣政治 台積美廠典禮 張忠謀將親赴

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨217席 民主黨205席

2022-11-15 08:45
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨24席

2022-11-15 08:35
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫