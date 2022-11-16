公開承諾出兵協防台灣？專家不贊同：不會改變北京認知

拜登總統上任後四度表態若中國犯台，將出兵協防台灣。「外交事務」(Foreign Affairs)雜誌訪問50多位專家的意見，有39人傾向反對美方公開承諾會軍事介入台海衝突，亦即改採戰略清晰。

「外交事務」訪問的50多位專家於15日在網上刊登結果。這些專家包括具備專業回答上述問題的權威人士，以及此領域的頂尖通才。他們被要求提出是否贊同(分為強烈不贊同、不贊同、中立、贊同、強烈贊同)及其見解，並為自己的意見給一個滿分10分的信心水準。

調查結果顯示，不贊同的人數最多，共計24人，其次為強烈不贊同的15人。持中立態度的專家則有7人，贊同者5人，3人強烈贊同。

哥倫比亞大學政治學教授黎安友(Andrew Nathan)、新加坡 國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹(Drew Thompson)等人，都回答強烈不贊同(信心水準皆為10)。

唐安竹表示，「中國已假設若入侵台灣，美國將軍事介入，所以公然承諾(保台)不會改變北京 的認知，或是美國威脅介入的可信度」，美方保持彈性則能確保台灣為自衛做好適當準備，且不會不必要地使北京反感或挑起衝突。

華府智庫大西洋理事會史考克羅戰略安全中心高級研究員羅谷(Dexter Tiff Roberts)持中立態度(信心水準5)。

羅谷表示，中國以行動改變現狀的威脅變得如此真實，「戰略模糊」顯然必須與時俱進。他認為應該透過行動或私下溝通來讓中國知道，美國如有必要，將出動軍隊保衛台灣，但「當前沒有必要公開承諾這是美方政策」。

羅谷表示，美國應繼續透過高層官員互訪、支持台灣參與更多國際組織和貿易協議，來展現美台關係的重要性；美國也應該資助國人在台學習，鼓勵建立更多人際關係；而在持續對台軍售之際，美國也應該提供更多軍事訓練。

美國企業研究所(AEI)與全球台灣研究中心非常駐研究員馬明漢(Michael Mazza)回答贊同(信心水準7)。他認為美國堅定許諾，將允許雙方聯合規劃、區分責任、投資 兵力編組，優化台美軍隊擊退中國入侵的能力；然而美國若改採戰略清晰，卻未投資相關能力，將導致中國更可能在台灣海峽使用武力。

回答強烈贊同的三位專家分別為：德里大學東亞研究系教授巴塔查亞(Abanti Bhattacharya)、新加坡拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟(Collin Koh)、美國外交關係協會研究員塞克斯(David Sacks)。

塞克斯表示，中國國家主席習近平推動南海軍事化、踐踏香港民主，卻未付出太大代價，可能讓他認定侵台將面臨類似的虛弱回應；如今戰略模糊不太可能繼續嚇阻中國侵台，改採戰略清晰則會讓習近平必須評估美軍保台的可能性，也會受到區內盟邦和夥伴歡迎。

塞克斯認為，美國應向中國保證維持「一中」政策，也應明確表態，美方的保台承諾取決於台灣不會邁向單方面宣布獨立。他表示：「更重要的是，為台海衝突做準備，應成為國防部的最高要務。」