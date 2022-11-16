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48州提早入冬 氣溫低至32度…感恩節前後才回暖

編譯柯立偉／綜合15日電

雖說現在才11月中旬，全美卻至少已有48個州提早進入寒冬；有線電視新聞網(CNN)報導，西南方低壓系統自15日開始影響中部大平原地區，降雪機會提升；事實上，目前全國多個地區的氣溫已較正常值低10至20度，連南部地區的平均溫度也只有50度，低溫可能持續至感恩節。

天氣預報中心指出，目前針對整個中部平原區發布低溫警報，包含奧克拉荷馬、密蘇里、堪薩斯、德州、阿肯色等地都已出現降雪；隨著低壓系統繼續向東部推進，15日至16日連靠近西部的東部地區也降雨，雨夾雪及下雪；至於沿海地區因氣溫預計維持在32度以上，預報指降雨機率比降雪高。

至於降雪最多地點的預測，預報中心說：「目前積雪最厚重的地區在哪裡尚不確定，不過預估奧克拉荷馬州中部積雪可能達三至六吋，堪薩斯州南部及德州河谷地區也可能出現小雪。」

除了西南低壓外，預報中心預估17日北極還有一波冷空氣經蒙大拿州長驅南下，18日開始影響中部平原區，氣溫預計會比正常值低25至30度；這波冷空氣將跨越五大湖區，最南影響到田納西河谷一帶，並持續至感恩節前後才有回暖的機會。

除孤懸海外的夏威夷以外，佛羅里達州是唯一尚未受到冷空氣影響的地區，不過根據預報佛州自本周稍晚起受冷空氣影響，天氣將明顯轉涼。

CNN指出，這波冷空氣將影響本土48個州，全國至少2億2500萬人將忍受32度以下的低溫，約占美國總人口的七成，已經差不多可以把封存許久的冬衣翻出來了。

國家氣象局(National Weather Service)說，中心位於巴芬島(Baffin Island)的極地渦旋(Polar Vortex)是造成冬季氣溫驟降的主因。

降雪 低溫 德州

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