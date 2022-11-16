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「氣候問題」關鍵非人數 是少部分人口造成的碳污染

編譯徐薏茹／綜合15日電
地球上居住的人口增加，導致人類與野生動物爭奪水源、糧食與空間，讓大自然承受更多壓力。圖為在乾旱的肯亞小村莊，由於缺水，兒童從自掘的水井裡舀飲用水。(美聯社)
地球上居住的人口增加，導致人類與野生動物爭奪水源、糧食與空間，讓大自然承受更多壓力。圖為在乾旱的肯亞小村莊，由於缺水，兒童從自掘的水井裡舀飲用水。(美聯社)

聯合國專家預測，15日全球人口突破80億大關，自1974年全球人口達到40億以來，地球溫度已增加近攝氏0.9度；氣候與人口一直是科學家與政府關注的議題；美聯社報導，氣候與人口專家指出，問題關鍵並非人口多寡，而是一小部分的人口造成的碳污染遠超過他們的占比。

隨著更多人口消耗能源，地球暖化也跟著加劇，其中的主要元兇為燃燒化石燃料；世界資源研究所(World Resources Institute)全球經濟中心主任凡妮莎·佩雷茲-西瑟拉(Vanessa Perez-Cicera)表示：「我們確實有人口議題，但我認為最重要的是，我們有過度消耗問題，即將誕生的第80億個孩子將無法享有我們所擁有的，因為沒有足夠的資源。」

遭遇嚴重乾旱的肯亞擁有550萬人口，約為懷俄明州的95倍以上，但懷俄明州排放的二氧化碳卻是肯亞的3.7倍。

非洲整體人口占全球的16.7%，但碳排放僅占全球碳污染的3%；同時，美國人口占全球的4.5%，然而自1959年以來碳排放已占全球的21.5%。

加拿大、沙烏地阿拉伯、澳洲人民日常生活排放的二氧化碳是巴基斯坦平均的十倍以上，而受到氣候變遷加劇的天氣事件影響，巴基斯坦國內三分之一的地區遭受洪災之苦；同時根據世界銀行的數據，卡達的人均排放量是巴基斯坦的20倍。

氣候分析(Climate Analytics)的氣候科學家海爾(Bill Hare)說：「問題不在人口，而是消耗模式。所以最好先關注主要的排放來源。」

「氣候交互」(Climate Interactive)的一群科學家運用複雜的電腦模擬，分析哪些因素對於對抗氣候變遷最重要，觀察人口造成的差異，結果發現與經濟等其他因素相比，人口因素的影響並不大。

大自然保護協會(The Nature Conservancy)首席科學家海霍表示：「歷史方面，全球50%最貧窮的人只對7%的溫室氣體排放負責。」

懷俄明州 氣候變遷 澳洲

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