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維吉尼亞大學槍擊案 學生朝坐滿同學巴士開槍 3死2傷

記者張筠、編譯洪毅／綜合報導
維吉尼亞大學13日發生重大槍擊案，槍手在坐滿同學的車上開槍，造成三名UVA足球隊員死亡、兩人受傷。（美聯社）
維吉尼亞大學13日發生重大槍擊案，槍手在坐滿同學的車上開槍，造成三名UVA足球隊員死亡、兩人受傷。（美聯社）

維吉尼亞大學(University of Virginia，UVA)13日晚間發生槍擊事件，造成三名學生遇害、兩名學生受傷，死者皆為UVA美足隊員；22歲的疑犯瓊斯(Christopher Darnell Jones Jr.)於隔日被捕，他此前就已因違反隱密持槍等規範而被UVA列檔關注。

事件發生在13日晚上10時15分左右，約25名UVA美足隊員從華府看完比賽，坐著包車返回學校後不久，槍聲大作；一名住在鄰近宿舍的學生向美聯社表示，她至少聽到六聲槍響，嚇得她趕緊拉上窗簾及關燈。

維大學生兇嫌Christopher Darnell Jones Jr.，13日晚...
維大學生兇嫌Christopher Darnell Jones Jr.，13日晚在坐滿同學的車上開槍。（美聯社）
維吉尼亞大學13日發生重大槍擊案，槍手在坐滿學生的車上開槍，造成三名足球隊員死亡...
維吉尼亞大學13日發生重大槍擊案，槍手在坐滿學生的車上開槍，造成三名足球隊員死亡、兩人受傷。死者為：錢德勒、戴維斯、佩里（由左至右）（美聯社）

死者皆為維大足球員

警方14日公布罹難學生身分，分別是大二學生錢德勒(Devin Chandler)、大三學生戴維斯(Lavel Davis Jr.)、大四學生佩里(D'Sean Perry)，還有兩名學生中槍送醫；事件後，警方展開地毯式搜索，逐一盤查校園每一棟建築，直到14日上午才在里奇蒙(Richmond)近郊逮捕疑犯瓊斯，讓校方宣布危機解除，但14日取消所有課程。

「學生們原是興高采烈的參加校外教學活動，沒想到卻迎來悲劇」，UVA校園警長隆格(Timothy Longo)表示，警方在巴士上發現錢德勒和佩里的屍體，戴維斯後來在醫院身亡。

瓊斯是當天一同與美足隊員前往華府看比賽的一員，也曾是2018年大學美足賽季的球隊成員之一，不過沒有上場比賽；隆格說，瓊斯已至少一年沒有參與球隊活動。

瓊斯遭到警方指控犯下三項二級謀殺，三項不當持武等罪名，目前行凶動機不明。

兇嫌10月因不當持槍被校方處分

瓊斯在近期成為UVA的關注對象，因為今年9月15日時，有學生向校方通報他曾談及擁有槍枝之類的議題，調查過程中，瓊斯的室友說未曾看到他與槍枝有瓜葛，但校方卻發現亨利科郡(Henrico County)檢方去年曾指控他不當隱密持槍，被法院判緩刑一年。

校方人員向華盛頓郵報表示，由於瓊斯一直拒不配合，在10月27日決定對他祭出處分。

兇嫌家窮成績好反常遭霸凌

瓊斯2018年進入UVA時，曾經上過里奇蒙的地方報刊，因為他自幼父母離異，由母親帶大，又出身自公共住房社區，當地環境是「在外面玩耍是很危險」的程度，但是成績至為優異，卻反而因貧窮或「太會回答問題」而在霸凌的學習環境中成長。

瓊斯國、高中時期的朋友向華郵表示，他對美足的熱忱極深，最後一次見面是2019年，當時的瓊斯全無異樣；另一名與瓊斯親近的人則說，會發生這種事，他一定是「遭遇到什麼事情了」。

瓊斯的弟弟則向華郵談及校園霸凌問題，稱他「無人可傾訴、無處可去」，已經「受夠了」，「所有人都有那個爆發的臨界點」。

維州居民李Jennifer的女兒在維吉尼亞大學讀大二，「聽聞此事心裡一緊，還好女兒和同學當晚都在宿舍休息，沒有遇到危險」，但相隔遙遠的家長們仍有後怕，也擔心孩子們心理健康會因此受打擊，校方表示近日會為學生和教職提供心理諮詢和輔導支持，並與家長們保持暢通交流。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)14日也發聲明哀悼，表示在控管攻擊性武器方面還有迢迢長路。

霸凌 華郵 維吉尼亞

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