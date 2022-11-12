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全球紀念一戰停戰紀念日 烏境砲火卻傳警訊

編譯洪毅／綜合11日電
「1111」是一次世界大戰休戰紀念日，圖為法國總統馬克宏站在無名將士紀念塚前，緬懷為國捐軀的將士。(Getty Images)
「1111」是一次世界大戰休戰紀念日，圖為法國總統馬克宏站在無名將士紀念塚前，緬懷為國捐軀的將士。(Getty Images)

本月11日是退伍軍人紀念日(Veterans Day)，在許多國家則是停戰紀念日(Armistice Day)，共通點都是以莊嚴的儀式與默哀，紀念第一次世界大戰結束；只不過今年的紀念日，是在俄羅斯入侵烏克蘭的砲火陰霾下度過。

1918年11月11日，將全世界絕大多數國家拖入戰火的列強爭鬥，僅計陣亡士官兵就逼近1000萬人。

歐洲如此大規模的「絞肉機」式殺戮，在第二次世界大戰結束後似乎已成往事；但是俄羅斯今年2月24日入侵烏克蘭迄今，估計已造成雙方軍民約20萬人死傷，讓「已成往事」的想法被打上一個問號。

按照時區，一戰紀念日將從紐西蘭、澳洲開始；彼時仍是大英帝國自治領的兩國，曾經派遣軍隊到歐陸作戰，在澳洲，「不要忘記」是他們對陣亡官兵的格言，總理艾班尼斯說，必須永遠記得前人因衛國而做出的犧牲。

在歐陸及英國，紀念儀式在俄羅斯入侵的砲火下度過；在比利時法蘭德斯，百年前的戰事中最血腥之地，紀念格言是「戰爭莫再重演」，比利時總理德克魯說，這段格言今年特別不同，「不只要紀念一戰結束，也要紀念為自由與土地而戰的烏克蘭勇者們」。

英國外交大臣柯維立(James Cleverly)在紀念儀式上說：「今年，當我們向軍隊們致意的時候，俄羅斯侵略者正在劃破昔日的和平」，「當我們向往昔的陣亡者致敬時，我們也紀念現在為自由戰鬥的烏克蘭人們。」

法國總統馬克宏也在凱旋門前，為無名的陣亡將士獻上花圈致意；在紀念儀式的行程結束後，他將前去參加年度的巴黎和平論壇(Paris Peace Forum)；由於俄羅斯已經證明了「和平」並非堅若磐石，這場旨在宣揚全球普世及多邊主義的論壇，如今其理念正備受考驗。

俄羅斯 烏克蘭 澳洲

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