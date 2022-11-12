俄軍敗走 烏軍進入赫爾松 民眾高呼烏克蘭萬歲

赫爾松居民在邁丹廣場聚集，慶祝赫爾松重光。(Getty Images)

烏克蘭 軍隊11日進入南部大城赫爾松市區，升起國旗，民眾歡呼，俄軍全面退回聶伯河東岸，這是開戰以來，俄軍又一戰略敗退，也深具象徵意義。

歡迎烏軍的民眾把戰士高抬過肩，而且在國旗之外，把歐盟旗幟也升上旗桿，表達他們深切希望加入民主歐洲的意願。他們高呼，「光榮歸英雄，死亡歸敵人，烏克蘭萬歲！」

烏克蘭總統澤倫斯基 說，目前進入赫爾松的是特種部隊，其他軍種將陸續跟進，占領該城市的俄軍走前埋藏不少炸藥詭雷，急需拆卸、移除。他對俄軍和通俄的國人喊話：「我們保證根據法律和國際標準對待你們，穿上平民服裝逃逸的俄軍休想躲，我們找得到你們的，別拖延時間了，出來吧。」

在俄軍撤退以後，烏軍開著俘獲的俄軍裝甲車，重新回到赫爾松，(路透)

俄國 國防部說，俄軍已完全撤到聶伯河東岸，但還有多少留在西岸，一時無法確定。普亭9月宣稱赫爾松地區已是俄國領土，如今俄軍倉皇而逃，沉重打擊他控制黑海沿岸烏克蘭精華區的計畫。

烏軍9月收復東北部大片失土，又在東南部「反攻」成功，俄國想西進奪取海岸最大港都奧德薩的戰略，遇到更大的阻礙了。烏克蘭則希望更往東南推進，最好一舉收復2014年被併吞的克里米亞半島，和東部仍被俄軍占領的國土。

烏克蘭人在赫爾松自由廣場掛起國旗，慶祝赫爾松重光。(路透)

但是烏克蘭靠西方國家援助的長程火砲和突擊戰術，取得兩波反攻勝利，如今冬天來臨，這套戰法是否奏效，有待觀察。俄國在東部頓內次克地區投入大量兵員與武器裝備防守，烏軍恐怕不易得手。

美國說它不會干預烏克蘭的外交事務，只會繼續提供軍事、經濟與人道援助。白宮國安顧問蘇利文說，「戰爭還沒結束，只要俄國繼續佔領烏克蘭領土，我們會繼續支援烏克蘭人民捍衛主權和領土完整。」

赫爾松居民在邁丹廣場聚集，高舉「2022‧11‧11」這個日子，慶祝赫爾松重光。(Getty Images)

俄國在聶伯河東岸整備3萬兵員，5000件重裝備的同時，持續對西岸的烏克蘭軍民砲轟。

克里姆林宮發言人沛斯可夫說，俄國靠軍力或談判達成目標之前，不會停止「特別軍事行動」，目前和談不可能，問題出在「烏方的立場」。