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吳釗燮：拜習會 有助區域和平 林中斌：美抗中仍鬥而不破

台灣新聞組／綜合報導

首場拜習會將於14日登場，台灣外交部長吳釗燮日前接受美國之音專訪時表示，若美中領導人能有交談，處理對台海和平與穩定或中國違反現狀的擔憂，將非常有助於區域和平。

吳釗燮表示，台灣與中國之間已一段時間沒有官方接觸，若美國能與中方談及關於台灣的一些關切，對台灣也將非常有幫助。

吳釗燮指出，中國目前一直在軍事上威脅台灣，試圖在國際上孤立台灣，拒絕與台灣官員交流。這種情況或條件可以讓國際領導人思考，如何解決兩岸之間的分歧，建立有利於區域和平與穩定的環境。

他說，希望透過美中高層對話，雙方能相互對話，增進相互理解，形成更有利於台海、印太及世界和平與穩定的環境。

台積電創辦人張忠謀2018年代表總統蔡英文出席亞太經濟合作會議(APEC)經濟領袖會議期間，曾與時任美國副總統潘斯(Mike Pence)進行雙邊對談。

張忠謀11月18日至19日將六度代表台灣，出席在泰國曼谷舉辦的APEC經濟領袖會議。至於他這次是否有機會與美方代表、副總統賀錦麗會面，吳釗燮表示不排除有這機會。

台灣國防部前副部長林中斌在一場座談會上表示，美國期中選舉後，反中實質不變，對中國以「科技戰」為主，美國對中國仍將維持「致於死命、鬥而不破」格局。台大政治系教授張登及認為，美中仍會維持高強度競爭。

台大政治系教授張登及分析，未來十年美國唯一共識將是中國議題，美中關係或因G20峰會而緩和，但隨後仍將是高強度競爭。美國已表態將釐清「紅線」，張登及認為應會再度要求中國「不要片面以非和平方式改變現狀」。但這如果是單方要求，中國不會埋單，美方可能會自制的承諾，就是「一法三公報加上六項保證」。他直言，雙方沒有信任可言，只能是動態危機管理。

眾院議長將由共和黨籍麥卡錫擔任，台灣淡江大學戰略所副教授黃介正提到，如果新議長來台訪問，依中共新的軍委組成，「新的班子不可能容許美國如此試探，反應一定非常強烈」。他強調，在紅線議題上，拜登團隊只能減少麻煩，要求西太平洋跟台海沒有軍事衝突。

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