拜習會前 美中畫下「紅線」 台灣問題是底線

拜登、習近平將於14日在印尼峇厘島見面會談。圖為拜習2017年在達沃斯世界經濟論壇對談，拜登當時還是副總統。（新華社）

拜登 總統14日將與中國領導人習近平 見面，這是拜登上任後首次和習當面會談，雙方宣布這消息之前，先互相畫下「紅線」，極為敏感的台灣問題，就在各自的「底線」。

中國外交部發言人10日回應媒體有關提問時說，美國應和中國共同努力，避免誤解與誤判。

拜登9日表明，他和習近平在印尼G20會議期間碰面時，不會作出任何重大的讓步。他說，他要和對方講明各自的「紅線」何在，雙方有衝突的領域，包括台灣，要予解決。

美國官員說，拜登2021年元月就任以後，雖然和習近平通過電話，也舉行過視訊會談，雙方仍設法安排兩國領導人當面會談。

白宮 發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)10日宣布，拜登和習近平將於14日在印尼峇厘島舉行首次面對面雙邊會談。

中國外交部發言人趙立堅卻只說，中國很重視美方「兩國領導人在峇厘島見面」的提議，「目前，雙方就此持續溝通」，顯示拜習會的確切日期和時間都未定。

美國和中國因為台灣問題，關係一直很緊張，特別是在眾院議長裴洛西8月訪問台灣之後。趙說，台灣是「中國核心利益的核心」，「我們願意同美方共同達成互相尊重、和平共存、雙贏合作，同時我們會堅決捍衛我們的主權、安全與發展利益。」

尚皮耶說，拜習將討論如何維持並深化美中溝通管道，負責任地管理競爭，以及利益一致之處，如何共事，特別是針對影響整體國際社會的跨國挑戰，兩人將討論一系列區域與全球議題。

白宮資深官員表示，這將是一場深入且實質的對話，有助雙方進一步理解對方的優先事項與目標，並降低誤解；拜登將提出美國關切的議題，包含中國威脅台海和平穩定的舉動、迫害人權，以及對盟國夥伴的種種經濟壓迫行徑。