拜習敲定11/14印尼會面 將提及台海議題

白宮發言人尚皮耶10日表示，拜習下周一將在印尼見面題。圖為2012年習近平擔任國家副主席時，與時任副總統拜登會談照片。（美聯社）

拜習將首次元首面對面會談

白宮 發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）10日宣布，拜登 總統和中國國家主席習近平 將於14日在印尼峇厘島舉行首次的面對面雙邊會談；拜登將強調持續溝通為基礎，資深官員表示，美國對中政策不是「圍堵」（containment）。

這將是拜習首次以國家元首身分舉行面對面會談，拜習規畫在20國集團（G20）峰會前，先舉行會談；在此之前，兩人曾五度通話。這也是拜習分別經過國內重要選舉後首次會晤。

中國外交部發言人趙立堅雖證實美方已提出兩國元首在峇里島會晤的建議，但拒絕確認「習拜會」是否已敲定。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，這將是一場深入且實質的對話，進一步理解雙方的優先事項與目標，解決歧見並找出可以合作的領域，因為共同努力解決問題符合美國利益，也是世界對負責任大國的期待。

將提經濟、台灣與人權議題

蘇利文舉例，美國對中國的經濟做法存在擔憂和不同看法；白宮資深官員在背景簡報會表示，拜登將在會中提出一系列關切議題，包含中國的行動威脅台海和平穩定、迫害人權，以及對盟國夥伴的種種經濟壓迫行徑。

此外，資深官員表示，拜登將和習近平討論美中可以共事的領域，預計涵蓋區域及全球議題；以及從俄羅斯對烏克蘭的侵略，到北韓近日的挑釁。

蘇利文：美會對台簡報拜習會

拜登9日在白宮的記者會上不願正面回應是否會對習挑明軍事護台，蘇利文說，美國會對台灣簡報拜習會，他相信台灣對美國的立場感到安全和放心，因為美國支持台海和平穩定，美國依據台灣關係法確保台灣有足夠武器來防衛。

會談後將無聯合聲明或協議

資深官員表示，美中在會談後不會有聯合聲明或協議，拜登此次想傳遞應確保溝通管道的基礎，且美中雙方應順著兩位元首設定的方向，開展後續作業。

這名官員提到，共產黨的領導階層交替給雙邊溝通帶來挑戰；另外，聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中方切斷對美溝通管道並停止部分合作，既不適當且反應過度，「我們不認為溝通管道應該一下打開、一下關掉，尤其是在緊張時期，軍事管道特別重要。」

這名官員表示，美國認為所有溝通管道應暢通，這段時間以來，除了美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）會晤中國外交部長王毅，以及國務卿布林肯（Antony Blinken）和王毅通話之外，美中還有其他私下對話。

拜習面對面會晤是兩人在7月28日通話時達成的共識，歷經3個多月的磋商，加上美中外長上月底通話，都在為拜習首會鋪路。

拜登9日答覆媒體詢問表示，在跟習近平對話時，不會有任何基本讓步，他重申美國「與中國競爭，但不追求衝突」的基本立場；美中會畫出攸關各自國家安全的「紅線」，針對這些紅線領域是不是會有衝突，若是，要怎麼解決。