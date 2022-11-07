拜登國安顧問蘇利文與普亭親信密談 盼縮小戰爭

華爾街日報稱，拜登總統的國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)近月與俄羅斯總統普亭的親信私下密談，討論縮小俄烏戰爭的範圍並警告俄國避免使用核武等大規模殺傷力武器。圖為蘇利文11月4日在烏克蘭機首都基輔出席記者會。(路透)

拜登總統的國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan)近月與俄羅斯總統普亭 的親信私下密談，討論縮小俄烏戰爭的範圍並警告俄國 避免使用核武等大規模殺傷力武器。

華爾街日報6日引述美國及其盟國的官員說法報導，蘇利文近期與俄國克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)和普亭親信、聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev)密談，避免衝突情事升溫並維持溝通管道通暢。

被問到蘇利文是否與鄂夏柯夫或帕特魯舍夫會談，國安委員會發言人華森(Adrienne Watson)表示，「人們主張很多事情」，不予進一步回應。

白宮尚未公開承認蘇利文與任何俄國資深官員的對話，蘇利文上一次與帕特魯舍夫對談是3月。

美俄高階官員秘密接觸的消息，在美俄間的傳統外交接觸銳減，普亭及其盟友暗示可能訴諸核武保護俄國領土並加速俄方入侵烏克蘭的進展之際曝光。

白宮支持烏克蘭並譴責俄國入侵行徑，但仍表示有必要與俄國當局維持一定程度的聯繫，以達共同國安利益。

幾位美國官員表示，儘管部分議員覺得當前外交與軍事環境之下的會談成效不高，蘇利文仍堅持推動與俄國對話。

知情官員並未說明蘇利文與俄方官員通話的次數和日期，以及雙方對談是否有成果。

一些卸任官員表示，白宮與克宮保持聯繫有其用處，尤其目前正值美俄關係自冷戰結束以來的低點。

芝加哥全球事務委員會主席達爾德(Ivo Daalder)曾任美國駐北約大使，他說：「我認為核武國家維持開放的溝通管道協助互相了解彼此想法並避免意外衝突或戰爭很重要，國安顧問是總統不直接介入，同時又最接近橢圓辦公室的管道。」

拜登就任首日便嘗試與普亭建立工作關係，兩人去年6月在日內瓦峰會上會面討論烏克蘭等各方面議題；去年10月，美國情報官員示警俄軍準備入侵烏克蘭；中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)去年11月初前往莫斯科，警告普亭別入侵烏克蘭。

拜登去年12月和今年2月共三度與普亭對話，試圖透過外交手段阻止俄國進攻，但俄國仍在2月24日入侵烏，之後美俄間的外交與軍事聯繫變得較不頻繁。