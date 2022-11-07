華郵：盟友疲勞 美勸烏克蘭釋出願與俄協商訊號

華盛頓郵報報導，消息人士說，拜登政府已私下鼓勵烏克蘭總統澤倫斯基釋出願意和俄國協商的訊號。圖為來自俄羅斯控制的頓內次克和盧甘斯克等地的軍人，在換囚行動中獲釋。(路透)

華盛頓郵報報導，消息人士說，拜登政府已私下鼓勵烏克蘭 總統澤倫斯基 釋出願意和俄國協商的訊號，改變先前要求俄國總統普亭 下台才願意和談的強硬態度。

知情人士表示，拜登政府的目標並非逼烏克蘭上談判桌，而是企圖確保其他國家繼續支持烏克蘭，這些國家的選民已開始擔憂戰爭可能還要打好幾年。

華郵指出，相關討論顯示拜登政府對烏克蘭立場的複雜。儘管美國曾宣稱將「不計時間長短」提供鉅額援助給烏克蘭，但同時希望打了八個月的戰爭能有解決方案。俄烏戰爭已重創全球經濟並引發核戰憂慮。

拜登政府同意烏克蘭官員看法，認為普亭目前還無意認真協商，但美方認為澤倫斯基拒和普亭談判，已讓歐洲、非洲和拉丁美洲部分國家憂心。戰爭造成糧食與燃料價格大漲，對這些地方衝擊最嚴重。一名美國官員說：「我們的一些夥伴確實出現烏克蘭疲勞。」

在美國，民調顯示共和黨人對於持續以目前的規模軍援烏克蘭的支持度降低，意味在期中選舉後，白宮若要繼續軍援金額支持烏克蘭，可能面臨來自國會的抗拒。

國安顧問蘇利文近日訪問基輔時表示，不論國內政治情勢如何，美國將「堅定不移」支持烏克蘭。但近來民調顯示，共和黨可能在期中選舉拿下參眾兩院多數席次，未來美國對烏克蘭馳援可能面臨更多阻礙。

俄烏戰爭開打以來，美國已資助烏克蘭超過182億美元。華爾街日報民調顯示，48%的共和黨員認為美國已為烏克蘭付出太多。

普亭9月併吞烏克蘭四州後，曾多次釋出談和意願，但烏克蘭官員質疑普亭並非認真想談和，澤倫斯基更是聲明「除非普亭下台，否則無談判可能」。烏克蘭在戰場上的武器大多仰賴外國提供，專家表示，若罔顧各國意見、全面拒絕談判，將對烏克蘭不利。烏克蘭當局尚未對和談可能發表回應。

聯合國10月表決譴責俄國吞併烏克蘭領土，南非就投了棄權票，認為焦點應放在推動和平協議。巴西新總統魯拉也指出，澤倫斯基與普亭同樣要為戰爭負責。印度總理莫迪10月曾表示願意協助俄烏和談，但遭澤倫斯基回絕。

澤倫斯基如今同時面臨來自國內外的壓力，雖然他拒絕和普亭談判且誓言收復所有失土。華郵說，美國官員認為，澤倫斯基最終可能同意協商並接受妥協，雖然目前烏克蘭正盡力在前線爭取戰果，但冬天來臨後，可能會有外交折衝的機會。