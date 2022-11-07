談判止戰不易 西方只能繼續支持烏克蘭

一名烏克蘭軍人5日站在哈爾科夫州一座被毀的橋邊。越過前方山頭，就是烏克蘭和俄羅斯邊界。(Getty Images)

俄烏戰爭發展迄今，許多西方國家如今除了繼續支持烏克蘭 ，已經沒有其他選擇。俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)讓衝突升溫，也讓絕大多數西方國家體認到，短期之內不太可能有機會和談。

華爾街日報分析，美國與盟邦現在評估認為，透過談判讓俄烏戰爭盡快畫下句點的希望不高，戰爭勝負不管對莫斯科或基輔都意義重大，雙方都各自認為能夠取得勝利。

北約(NATO)及北約成員國表示，將持續為烏克蘭提供經濟、軍事援助，協助烏克蘭抵抗俄羅斯部隊繼續進犯。北約也表示，將持續推動制裁，懲罰發動俄烏戰爭的莫斯科。

報導指出，某些美國國會議員擔心俄烏戰爭耗資可觀、衝突恐將升高，極力推動和平談判。共和黨籍國會議員質疑是否要繼續金援烏克蘭，華爾街日報日前民調結果顯示，共和黨選民當中，支持烏克蘭的比率已比先前縮水。

然而，美國與歐洲國家政府均表示，克里姆林宮故意讓戰事升溫，不留任何空間給和平談判。七大工業國組織(G7)外長4日發表聯合聲明指出，支持烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)做好因應，基於尊重烏克蘭領土完整、主權及合法權力追求正義和平，抵抗外力侵略。聲明中說：「俄羅斯聲稱希望談判的說詞是不可靠的，因為俄方仍繼續讓戰爭升高衝突，並做出更多新的威脅、散布更多不實訊息。」

烏克蘭近來設法奪回某些遭到俄羅斯占領的區域，但俄軍攻擊平民目標則讓烏克蘭民眾處於斷水斷電的處境。澤倫斯基說，現在不是撤退的時候，與普亭交涉也不可能獲得可長可久的和平。

普亭則說，一旦美國下令基輔坐上談判桌，俄羅斯對談判則抱持開放態度。華爾街日報分析，由於普亭持續為戰事加碼，還放話要併吞更多烏克蘭領土，還動員更多俄軍部隊抵達戰爭前線，如今西方國家政府並無意逼迫烏克蘭必須與俄羅斯談判。