涉祕密為外國遊說 川普盟友巴拉克判無罪

川普盟友巴拉克被控為阿聯酋遊說而未登記為外國政府代理人，法官4日判決他無罪。圖為巴拉克開心走出法庭。(路透)

前總統川普 的老友、總統就職委員會主席巴拉克(Tom Barrack)，因為利用他與川普的個人關係，祕密為阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)謀取利益，被控未登記為外國政府的代理人，經過三天聆訊後，4日獲聯邦陪審團裁定無罪。

73歲的巴拉克還被控妨礙司法公正及作出虛假陳述等罪名，但他統統強烈否認，在獲判無罪釋放後，川普發聲明表示這是「我們的國家、自由和民主的好消息」。他聲稱巴拉克不應遭到檢控或審判，同時稱讚陪審團具有勇氣及理解力，做出絕對正確決定。

本身是黎巴嫰裔、能操阿拉伯語的巴拉克是加州億萬富豪，和川普的關係非常密切，並擔任川普的總統就職委員會主席。除了他本人無罪外，他的助理格里姆斯(Matthew Grimes)也被判無罪。

巴拉克離開法院時一再聲稱他無黨派，他甚至說「當美國總統是世界上最艱難的工作，無論是共和黨還是民主黨都是如此。 拜登 總統正盡其所能，川普總統也盡了他最大的努力。」

案情指阿聯酋商人馬利克(Al Malik)透過與巴拉克的關係，為阿聯酋在美國謀取利益；巴拉克特意安排川普與阿聯酋國家安全顧問阿勒納哈揚(Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan)以及其他政府官員會面，希望川普緩和反穆斯林言論。但辯護律師強調，巴拉克從來沒隱瞞與馬利克的關係。

巴拉克為川普的總統就職禮籌集了1.07億元，從而引起了人們的注意，認為巨大花費是那些希望遊說新政府的外國官員和商人所資助。

巴拉克的無罪釋放，對於有意加強執行外國遊說法的聯邦司法部 而言，是連串挫折的最新一起。

在澳門開設賭場的娛樂場大亨韋恩(Steve Wynn)，涉嫌在川普時代為中國政府展開遊說工作，遭司法部提訟要求註冊為外國政府代理人，但上月遭法官駁回。