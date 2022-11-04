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優勝美地、黃石公園…全球1/3冰川遺跡 2050年前注定消失

編譯盧炯燊／綜合3日電
聯合國報告指加州優勝美地國家公園的冰川遺跡將在2050年前全部消失。(Getty Images)
聯合國報告指加州優勝美地國家公園的冰川遺跡將在2050年前全部消失。(Getty Images)

全球每個地區都受到氣候變化危機影響，其中冰川在近幾十年以驚人的速度融化，聯合國教科文組織2日公布的最新報告指出，地球上三分之一位於世界遺產內的冰川，將在2050年消失。

這些瀕臨消失的冰川，包括在美國黃石國家公園及優勝美地國家公園；非洲所有列入世界遺產的冰川也會在2050年前全部消失，包括吉力馬札羅山國家公園（Kilimanjaro National Park)及肯亞山(Mount Kenya)。歐洲庇里牛斯山(Pyrenees)及義大利多洛米蒂山脈(Dolomites)部分冰川也不能倖免。

教科文組織早前對全球50個世界遺產所在地的1萬8600座冰川展開研究，發現其中三分之一注定會消失。自2000年以來，這些冰川消融得愈來愈快。這些冰川每年融化約流失580億公噸冰，相當於法國和西班牙年用水量總和，過去20年全球海平面也上升近5%。

冰川覆蓋全球約10%土地，為下游地區的民眾及工商業提供淡水供應。正常情況下，需要1000年才能完全形成；每年它們通過下雪或下雨來增加冰層量，而在夏季融化而失去一部分，最後達到平衡。

冰川消融過快會嚴重影響全球，例如巴基斯坦今年連續數周的洪水就淹浸了全國三分之一土地，這次洪災除了較正常為多的季候風降雨外，也由於該地區極端高溫導致冰川湖融化所引發。

研究報告的撰寫人瑞辛迪(Tales Carvalho Resende)向有線電視新聞網(CNN)表示，對於其餘三分之二的冰川，只有將全球升溫限制在較工業化前水平高攝氏1.5度之內，才有望將它們拯救過來，可是全球遠未實現這個目標。自工業革命以來，全球平均氣溫已上升了1.2攝氏度左右。

另一方面，英國倫敦利茲大學(University of Leeds)冰川學家斯萊特(Thomas Slater)認為，雖然這些冰川消失會令人很難過，但實際上南極及格陵蘭消融的冰層更嚴重，全球海平面上升最主要還是來自南極及格陵蘭融掉的冰層。

這份報告發表的同時，COP27會議(即2022年聯合國氣候變化會議)11月6日至18日在埃及沿海城市沙姆沙伊赫(Sharm el-Sheikh)舉行，但外界普遍對會議期望不大。

聯合國報告指義大利多洛米蒂山脈(Dolomites)的冰川遺跡將在在2050年前...
聯合國報告指義大利多洛米蒂山脈(Dolomites)的冰川遺跡將在在2050年前全部消失。(Getty Images)
聯合國報告指義大利多洛米蒂山脈(Dolomites)的冰川遺跡將在在2050年前...
聯合國報告指義大利多洛米蒂山脈(Dolomites)的冰川遺跡將在在2050年前全部消失。(Getty Images)

冰川 世界遺產 格陵蘭

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