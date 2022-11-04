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氣候峰會 40國將提甲烷減排計畫…全球關注中國動作

編譯孫梁／綜合3日電
去年承諾減少甲烷排放的119個國家中，約40國下周將在埃及舉行的聯合國氣候峰會上宣布減排計畫。圖為埃及紅海度假勝地沙姆沙伊赫掛出氣候峰會標誌。(美聯社)
去年承諾減少甲烷排放的119個國家中，約40國下周將在埃及舉行的聯合國氣候峰會上宣布減排計畫。圖為埃及紅海度假勝地沙姆沙伊赫掛出氣候峰會標誌。(美聯社)

美國和歐盟領導的「全球甲烷排放承諾」(The Global Methane Pledge)計畫取得一定進展，美國官員3日表示，在去年承諾減少甲烷排放的119個國家中，約40國下周將在埃及舉行的聯合國氣候峰會上宣布減排計畫。

甲烷是導致全球暖化的主要因素之一，減少甲烷排放的目標是將2020年的排放水平至2030年降低30%，美國、加拿大和越南等國將宣布減排細節。除美國外，尚不清楚其他10大排放國是否提交減排計畫，全球前兩大排放國中國和印度沒有簽署減排承諾書，巴西等主要排放國預計也不會提交減排計畫。

各國目光都聚焦世界最大甲烷排放國中國，儘管中國不是全球排放承諾計畫的簽署方，但中國去年與美國發表聯合聲明，同意制定控制和減少甲烷排放的國家計畫。然而氣候專家擔憂，美國與中國在台灣問題上的關係緊張，以及俄羅斯對烏克蘭的入侵，可能破壞氣候變遷的國際合作。

40個國家將說明各自的減排法規、標準、投資，以及如何吻合2015年巴黎氣候協議規定的減排目標。美國將介紹2021年提議的法規，要求在石油天然氣鑽探中發現和封堵甲烷洩漏，解決小油井的排放和燃燒排放。

自聯合國2021年的格拉斯哥氣候峰會簽署全球甲烷排放承諾以來，迄今只有15個國家公布了減排目標和國家戰略。

油氣開採、畜牧業和垃圾處理都會產生甲烷，科學家表示，大幅削減甲烷排放對因應氣候變遷至關重要，因為甲烷的溫室氣體效應是二氧化碳的80倍。世界氣象組織上月說，繼2020年之後，2021年大氣層的甲烷濃度再創新高。自去年12月以來，全球至少出現兩次大規模甲烷排放，包括北溪石油管道破裂和墨西哥灣油氣田洩漏。

環保組織密切關注各國在履行全球甲烷排放承諾上的行動，認為公布實施細節是邁出的重要第一步。美國官員說，許多國家將在氣候峰會上呼籲提供更多國際資助，甲烷對氣候變遷的影響巨大，但不到2%的氣候變遷資金是用在應對甲烷上。

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