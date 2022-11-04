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不分黨派 Z世代關心氣候變遷議題

編譯郭宣含／綜合3日電

華盛頓郵報(WP)報導，Z世代眼見洪水、極端熱浪和毀滅性漸增的颶風日益頻繁，這一在1990年代末期至2010年代初期出生的族群也嚴肅展開行動對抗氣候變遷，將氣候變遷列為首務，盼能改變一部分政治面貌。

2020年總統選舉時，53%年齡在18至29歲的年輕人參加投票，比2016年增加九個百分點；當時年輕人引導的「日出行動」(Sunrise Movement)等環境組織動員數百萬人打破投票紀錄，年紀最小僅12、13歲的籌辦人員狂打電話說服社區成員，說明當務之急並鼓勵符合資格的選民參加投票。

領導「日出行動」選舉組織分支的歐利伏-李伯曼(Ezra Oliff-Lieberman)表示，時至2022年，年輕人仍感受到氣候行動的燃眉之急，希望能在未來幾周獲得進展。

報導指出，8日期中選舉將決定年輕氣候維權人士能否繼續發揮政治影響力。

研究抗議運動的馬里蘭大學社會科學學者達娜．費雪(Dana Fisher)表示，在全球暖化且經歷更多氣候衝擊之際，許多年輕人也在進行氣候行動，他們示威或展現公民不服從；費雪預期未來有可能掀起社會變革。

值得注意的是，兩黨年輕人均有動作。

保守派氣候維權組織「美國保育聯盟」(ACC)主席貝克(Benji Backer)表示，他在今年期中選舉看到諸多動員，尤其是年輕共和黨人；貝克表示，雖然民主黨主導多數支持環境的政策，但氣候變遷衝擊可不管政黨。

貝克表示，隨著世代轉變，如今政治活動不再強調民眾是否接受全球正在暖化的科學，而是關心最能有效因應氣候變遷的最佳辦法。

費雪表示，年輕選民年紀漸長且可以投票與競選後，Z世代選民可望改變一部份政治面貌。

北卡羅來納州18歲首投族福勒(Cam Fowler)表示，環保人士看過許多氣候災難後恐出現氣候焦慮，這對部分選民來說有如末日，他們可能因此不願採取行動或投票。

儘管如此，仍有許多年輕人樂觀看待未來，並認為由於民眾重視氣候行動，因此推動更環保的基礎建設。

投票 氣候變遷 期中選舉

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