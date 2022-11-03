投資人憂封控 北京表態仍追求經濟優先

中國經濟調控和監管部門2日表示，將繼續推動改革，把經濟增長作為優先要務。分析人士認為，北京的姿態是緩解人們對中共20大後可能更突出意識形態的擔憂，減少嚴格防疫 政策對經濟的傷害。

儘管中國的新冠病毒感染人數增多，許多地方實行封控，清零政策沒有緩解跡象，但部分投資 人認為，未來數月中國可能放寬嚴格的防疫政策，摩根士丹利公司分析師說：「相信中國可能很快調整防疫政策，將採取有針對性的措施，放寬清零隔離，平衡地看待疫情的影響與經濟。」

但目前中國的防疫政策還沒有出現緩和的跡象，封控嚴重影響了商業活動和消費者信心，包括國內企業和外資企業。

電動汽車生產商蔚來汽車公司表示，由於合肥的感染人數增加，工廠的生產線現已停擺。經營肯德基和必勝客連鎖店的百勝中國公司也是因為疫情封控，1000多家餐館或是停業或是減少了服務。

美國的雅詩蘭黛和加拿大鵝兩家公司因為中國的封控和關店，降低了今年全年的營收預期。

在香港舉行的全球金融領袖投資峰會上，線上參會的中國央行和證券與銀行監管部門高層以預錄訪談表示，中國將保持貨幣和房地產 市場的穩定，繼續實行保增長的經濟政策。中國證監會副主席方星海說：「外國投資人應仔細閱讀習近平20大的工作報告，他強調，經濟增長仍是(中共)黨和國家各項工作的中心，就表明中國非常重視增長。」

中國央行行長易綱說：「中國將繼續放鬆對市場的管制，繼續改革開放。儘管中國經濟存在挑戰和下行壓力，但總體保持良好，增長保持在合理範圍。」針對房地產市場面臨的困境及其連動的相關行業，易綱表示：「希望房地產市場實現軟著陸。」

預計中國的嚴格防疫政策將持續整個冬季甚至更長，近期的增長前景黯淡，可能造成全球供應鏈再度中斷。野村證券表示：「預計中國至少明年3月前都將繼續維持清零政策。」野村估計，第三季雖然增長3.9%，但可能再度下降，第四季甚至可能負增長，「預計第四季同比去年增長2.8%，比第三季是零增長」。