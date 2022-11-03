中國「動態清零」 29省快遞暫停衝擊雙11

中國「雙十一」網路購物節已經開始，但疫情管控措施恐影響物流。圖為上海市徐匯區一處郵政快遞分撥點。(記者林則宏／攝影)

中國嚴格的防疫政策，恐影響年度最重要的網路購物節「雙十一」。阿里巴巴雙十一活動已於10月31日啟動，但財新網報導，目前全中國共3228個末端網點，因疫情 管控暫停快遞派送，涉及安徽、福建、廣東、河南、內蒙古、重慶等29個省分。

中國官方2日通報，新增新冠肺炎本土確診病例409例，新增本土無症狀感染者2346例。中國疫情升溫，不少地方實行「全域靜默管理」，類似半封城狀態。其中，鄭州 航空港區自2日12時起，實行七天全域靜默管理。

鴻海旗下富士康中國鄭州廠區之一位於航空港區，鴻海2日表示，集團屬於區域裡確定的重點企業、生產不受影響。

根據報導，內蒙古呼和浩特、包頭、鄂爾多斯等地因疫情原因暫停發貨；江蘇太倉、昆山等地因疫情無法正常發貨；河北滄州市、山東臨沂市因疫情管控升級也暫停攬收。

中國疫情防控影響物流情況十分明顯。上海一名媒體人就說，她9月訂購的新疆 堅果現在都還沒送到；新疆實施嚴格封控迄今已超過三個月。

截至2日上午7時，中國共有逾2800個疫情高風險區，以及近2200個中風險區，這些地區的快遞收送可能都會受到不同程度的影響。

另外，因兩岸認定標準不一，近期不斷傳出台灣民眾入境中國後被認定為新冠感染者，遭強制送醫治療，需自行承擔高額醫療費用。