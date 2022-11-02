我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

獎落誰家？勁球彩金上看15.8億 可能刷新紀錄

編譯周芳苑、陳韻涵／綜合報導
全美勁球獎金已上看超過15億元，2日晚開獎，圖為加州民眾排隊買彩券。(美聯社)
全美勁球獎金已上看超過15億元，2日晚開獎，圖為加州民眾排隊買彩券。(美聯社)

勁球(Powerball)頭獎彩金截至1日晚已累計12億元，2日晚間開獎如果沒有人中頭獎，美國史上第四大的彩票頭獎金額可能刷新歷史紀錄。

勁球自8月3日一人獨得頭獎以來，連續38次無人中獎；每次抽獎只要無人中獎，頭獎金額便會持續增加，如今勁球頭獎金額正接近2016年的15億8600萬元最高紀錄，當年由三人平分彩金，至於美國史上第二和第三高的樂透獎金紀錄由兆彩(Mega Millions)締造。

賓州樂透局(Pennsylvania Lottery)主任斯維特(Drew Svitko)認為，2016年創下的15億8600萬元紀錄觸手可及，但能否打破紀錄取決於售出的彩票數量等因素決定。

監管勁球的「多州彩票協會」(Multi-State Lottery Association)發言人安娜‧多莫托(Anna Domoto)表示，10月31日晚那次開獎共售出1億3160萬張勁球彩票，數百萬玩家選擇相同號碼，占所有可能號碼組合的36.3%。

36.3%看似很大比例，但以中頭獎機率2億9220萬分之一推估，大約還有1億8600萬組號碼沒人選，也因此無人中頭獎。

勁球目前頭獎金額累積到12億元，這是指分攤成29年發放，但幾乎所有中獎人都會選擇一次提領現金，換算約5億9670萬元。

宣傳廣告的獎金以逐年領取計算，這是影響頭獎金額的第二個因素，利率上升將使年金加碼累積；人們選擇提領5億9670萬元現金，對樂透局來說等於用這筆錢投入到最終有12億元年金的投資，隨著利率上升，投資加碼成長。

斯維特說：「樂透局利用投資來支付獎金，投資及其價值和利率相互影響。」

勁球目前在全美45州及華盛頓特區、波多黎各和美屬維爾京群島販售。

勁球 投資 利率

上一則

期中選舉／州長選舉 佛州、喬州等12州激烈競爭

下一則

州長選舉爭奪戰 兩黨民調拉鋸 4州激戰

延伸閱讀

勁球明開獎 彩金上看15.8億

勁球明開獎 彩金上看15.8億
周六勁球上看8億元 或成為史上第5高彩金

周六勁球上看8億元 或成為史上第5高彩金
史上第8高…勁球頭彩又飆至7億 今晚10時佛州直播開獎

史上第8高…勁球頭彩又飆至7億 今晚10時佛州直播開獎
廣西男中2.19億 沒告訴妻兒 只因「怕家人不再努力」

廣西男中2.19億 沒告訴妻兒 只因「怕家人不再努力」

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公