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新車漲價趨緩 經銷商：將小幅降價 但難回疫前水準

記者顏伶如／綜合報導
最近數月新車價格持續小幅降低，改變了過去幾年車價一路飆漲的趨勢。圖為加州阿罕布拉市的一家汽車經銷店。(歐新社)
最近數月新車價格持續小幅降低，改變了過去幾年車價一路飆漲的趨勢。圖為加州阿罕布拉市的一家汽車經銷店。(歐新社)

新車價格過去幾年一路漲，最近終於開始趨緩，新車庫存量逐漸回升，消費者的選擇也比之前增加；新車市場開始出現折扣優惠，但促銷車款只有限定幾種而已。

市調機構J.D Power統計顯示，今年7月美國新車售價平均價格創下4萬6173元的歷年新高，之後逐月下降。統計報告指出，今年10月美國消費者購買全新轎車或卡車平均花費為4萬5600元，比今夏價格尖峰時期便宜數百元，但與疫情爆發之前比，還是貴了約33%。

上市汽車經銷商「汽車王國公司」(AutoNation Inc)執行長曼利(Mike Manley)指出，消費者將看到新車價格持續小幅降低；他說：「不過，我不認為短期之內價格能夠恢復到疫情之前的水準。」

曼利指出，新車價格降價的速度，將比先前一路飆漲的趨勢緩慢許多。

哪些汽車公司能夠持續吸引消費者青睞，讓民眾願意在疫情期間花高價買新車，是近來財報電話會議的討論重點，消費者甘願大手筆以高價買新車，能為汽車廠商創造可觀獲利。

業界分析師先前曾指出，高利率及經濟可能陷入衰退等因素，或許會讓新車漲價趨勢減緩。近來連續幾次季報發布，汽車產業各個領域的財報表現普遍亮麗。

車商高層主管對於未來的業績表現感到樂觀，認為消費者壓抑已久的買車需求，加上製造環節問題仍未完全排除，導致車商不易完整補足庫存量，種種因素都可望讓新車售價未來幾個月持續走高。

美國汽車市場的改變，反映了整體經濟的變化。隨著消費者與商家開始減少花費，過去幾年始終維持高調、不願降價的企業，現在紛紛開始動搖。供應鏈緊縮問題還是讓新車價格落在高檔，某些消費者覺得手頭壓力太大，索性延遲或取消購車計畫。

汽車 疫情 供應鏈

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