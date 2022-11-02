9月職缺1070萬 失業數僅580萬 致工資、通膨遭受壓力

美國今年9月的總職缺達1070萬個，遠多於失業後仍在找工作的580萬人。圖為伊利諾州鹿地郡一家Bed Bath & Beyond商店貼出徵人廣告。(美聯社)

勞工部 1日公布9月就業 數據顯示，經季節調整後增加就業43萬7000個，缺工總數為1070萬個，薪資成長雖較今年上半年減緩，但仍然強勁；數據傳出後，股市略微下挫，原因在擔憂聯準會成員2日集會時將繼續強勢升息，以抑制居高不下的通膨。

華爾街日報(WSJ)報導，勞工部報告中的職缺及其他數據上升，顯示勞動市場比今年上半年雖稍冷卻，但依然緊俏；薪資福利第三季快速上升，只是約與第二季相似；雇主用心留住員工，失業福利請領仍然很少。

整體經濟雖稍減動能，但仍在成長；聯準會按估計本周將繼續升息，試圖冷卻經濟以及近40年新高的通膨。

9月的總職缺1070萬個，遠高於失業而仍在找工作的580萬人；這種失衡讓工資及整體通膨受到壓力。

缺工總數在3月達到尖峰，為1190萬個，過後六個月內有四個月下降；就業機會比新冠疫情以前的平均720萬個依然高得多。

勞工部其他數據也佐證就業市場緊俏；9月時薪工辭職人數不少，達410萬人，但仍比2021年11月尖峰期的450萬人低；雇主裁員 數下降到130萬個，數目低於2019年平均值。

勞工部指出，9月職缺數增加在食品服務、娛樂、教育、醫療照護及聯邦政府工作方面；製造業及金融等少數幾個行業職缺減少。

Indeed就業網站經濟學者邦克(Nick Bunker)指出，有些產業正度過裁員期，而其他產業想由疫情反彈回來，按勞工部報告一切重要衡量標準來看，就業市場韌性十足。

Indeed網站估計，到10月中旬職缺約在1000萬個，較9月呈下降趨勢；該網站數據顯示，科技界如軟體開發及行銷，今年到10月中旬的大多數時間的招工數目減少最多。

科技、房地產及金融服務業對利率調升相當敏感，例如臉書的母公司Meta Platforms Inc.、高盛(Goldman Sachs)及紅鰭(Redfin)仲介，不是已經裁員就是宣布今年要減少員工。

據供應管理協會(Institute for Supply Management)及史坦普全球(S&P Global)10月分別調查採購經理人，發現製造業雇員依然穩定；但史坦普全球指出，一些削減成本措施、對未來需求感到不確定及降低生產的需求，已導致雇工增勢減緩。