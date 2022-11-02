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心臟病死亡10年來首度上升 新冠疫情害的

編譯徐薏茹／綜合1日電
全美心臟病死亡人數十年來首度上升，發出警訊。圖為巴爾的摩市一名57歲的心臟病患者(右)在換心手術後與醫生(左)留影。(歐新社)
全美心臟病死亡人數十年來首度上升，發出警訊。圖為巴爾的摩市一名57歲的心臟病患者(右)在換心手術後與醫生(左)留影。(歐新社)

聯邦疾病防治中心(CDC)研究發現，2020年國內心臟疾病死亡人數十年來首度上升，增加的幅度之大更扭轉了美國對抗心臟病的進展。

根據CDC調查，2020年全國每10萬人中有325人死於心臟病，比2019年增加了4%。這一數據終止了十年來美國心臟病死亡數下降的趨勢，死亡率回到2015年的水平。

疫情間全國各地的封鎖使國人醫療照護受到限制，導致數千人死於新冠以外的病症。

心臟病是國人的主要死因，新冠疫情期間也是如此。根據CDC數據，2020年國內有69萬6962人死於心臟病，幾乎是新冠肺炎死亡人數的兩倍。

研究人員指出，自1990年代首度開始追蹤以來，美國心臟病的死亡率一直在下降。

CDC流行病學家麗貝卡·伍德拉夫(Rebecca Woodruff)聲明表示：「2020年以前，數十年來成年人的心臟病死亡率一直在降低，並且被CDC認可為上一世紀十大公衛成就之一。」「2020年心臟病死亡率增加代表全國成年人損失約五年的進展，更年輕的成年人與非西語裔、非裔成年人損失約十年的進展。」

2020年3月新冠疫情剛爆發時，由於害怕染疫，許多看診預約被取消，導致許多人錯過重要的就診、檢查、以及手術，失去醫療專業人員早期介入挽救生命的機會。

伍德拉夫指出：「新冠疫情擾亂日常生活的許多層面，包括接觸預防性醫療照護，這可能導致心臟病的檢測與治療延誤。我們預計成年人的心臟病死亡率會增加，但這巨大的增長程度很驚人。」

研究員發現全國的心臟病死亡率從2010年到2019年掉了9.8%，但在2020年上升了4.1%，上升的比例中有很大一部分為較年輕的成年病患。

死亡率最低的35歲到54歲的人口，其2010年到2019年的死亡率下降5.5%，但2020年增加了12%。

除了疫情期間的封鎖外，專家推斷不良飲食、藥物濫用、酒精濫用，以及身體活動減少是2020年心臟問題激增的原因。

心臟病 疫情 CDC

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