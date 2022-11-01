美中外長20大後首通話 熱線70分鐘 不排除G20前再談

美國國務卿布林肯(右)31日與中國外長王毅通電話，討論需維持雙方溝通管道，負責任地管理美中關係。(美聯社)

美國國務卿布林肯 在美東時間10月30日下午與中國國務委員兼外長王毅 通話，國務院發言人普萊斯(Ned Price)31日表示，這場通話約70分鐘，他以「具建設性」(productive)、「有用」(uesful)且「專業」(professional)來形容。他並表示，若有需要G20前也可能再次通話。

這是美中外長在中共20大 後首度通話，外界認為兩人此時通話大有為11月拜習會鋪路的意味；普萊斯引述白宮日前說法表示，拜登總統和中國國家主席習近平最近的一次通話共識，尋求安排兩人面對面會晤的機會。

針對中國在聲明中呼籲美國停止打壓，普萊斯回應，布林肯在通話時重申美國立場：美國不尋求牽制中方，美國的目標不是「阻撓中國」(hold China back)，美國意在維護以規則為基礎的國際秩序。

據中國外交部發布的通話摘要，王毅30日在電話中呼籲美方，不要再戴著有色眼鏡，更不要讓意識形態偏見蒙蔽雙眼，美方應停止對北京打壓，不要為兩國關係製造新的障礙。他還稱，美方如果真想瞭解中國，就請認真研讀中共20大報告。

王毅說，20大對外發出了重要訊息，中國將繼續奉行對外開放的基本國策，以中國式現代化推動人類整體進步，以中國的新發展為世界帶來新機遇，這是中國為動盪不安的國際形勢提供的最大穩定性。

國務院發言人普萊斯31日在例行媒體簡報會上表示，雙方談論一系列議題。此次對話讓兩人有機會展現美中致力維繫溝通管道暢通。

普萊斯指出，美中關係必須以負責任方式管理，美方致力於這麼做，也相信高階對話的必要性，30日晚間的通話也顯示出這一點。

至於兩人是否可能在11月印尼峇里島20國集團(G20)峰會前再次通話，普萊斯說，布林肯多次告訴王毅，歡迎他隨時來電，布林肯本身也是採取相同作法；若其中一方有需要在G20前通話，「我相信就會發生」。