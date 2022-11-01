台積電赴美投資求兩全 挑戰多於機會 攸關台灣安危

美國加大對中國晶片科技圍堵，可能讓台積電從「大家的代工廠」往「美國代工廠」傾斜，未來恐面臨挑戰多於數位轉型帶來的機會。(路透)

台積電 美國廠預定12月正式舉行首部機台移機典禮，台積電生產據點外移跨出重要一步，新廠預定明年首季完成所有無塵室工程、開始裝機，下半年試產，2024年量產，將可減輕美國擔心先進製程過於依賴台灣的疑慮，卻也成為美中科技晶片 戰被美國拿來制衡中國的一顆棋子。

台積電將戰線拉到逾萬公里之外，如何展現與台灣相同的營運效率、供應鏈後勤支援及文化融合、甚至是否有足夠的人才到位，都是挑戰。

半導體業人士多認為，台積電赴美投資 並非是件「有利的投資」，反而呈現地緣政治風險升高，台積電既有的優勢，面臨極大的挑戰。

美中科技戰如今已變成晶片戰，華府決策者已看懂半導體產業的關聯性，從技術、設備及人才等面向全力封殺北京發展半導體產業，甚至擔心中國可能借道台灣補強不足之處，因此也盯上台灣。

台積電「東移」也許只是開端，後續牽動板塊重新挪移。白宮似乎不認同台積電提出「大家的代工廠」的戰略，業者擔心，在美國加大對中國晶片科技圍堵，極可能讓台積往「美國代工廠」傾斜，如此一來，台積未來應是挑戰多於數位轉型帶來的機會。

地緣政治風險是近兩年投資圈及企業界密切討論的話題，當初多人懷疑美國根本不具設廠的優勢，供應鏈也早已移往亞洲等地，台積電怎麼會願意赴美設廠。

最後台積電被迫赴美投資，但這座初期只設月產兩萬片的廠，可滿足美方的戰略需求，又顧及全球生意，不失為兩全之策。

地緣政治的變化遠超出台積電兩年多前的打算，華府決策官員發現，從川普政府規範含美國技術成分限制從20%，升高到不得超越10%，都不能阻擋中國發展半導體的決心，拜登上任後持續加大管制力道，迫使台積電得重新盤點客戶，重新檢視是否會觸犯美國禁令，這些都是台積電始料未及。

台積電面臨地緣政治風險，選擇向擁有半導體制霸權的美國靠攏，在亞利桑那州設廠，但這也代表美國目前仍不能沒有台積電，因為台積電掌控美商半導體重要晶片生產命脈，在全球晶片製程技術領先。

問題是，美國是否會繼續讓台積電持續享有現今的領先紅利，台灣「護國神山」的光環還能閃耀多久，這不只攸關台積電的公司利益，也將牽動台灣的安危。