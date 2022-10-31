嫌犯「呼叫南西」 共和黨否認競選口號煽動

共和黨全國委員會主席隆娜·麥丹尼(Ronna McDaniel)30日否認民主黨的說法，稱眾院議長裴洛西的丈夫遭到攻擊是共和黨的過激言論造成的，「不能將『炒掉裴洛西和重新奪回眾院』的說法當成是鼓動暴力，民主黨人的指責不公」。（美聯社資料照片）

共和黨 全國委員會主席隆娜·麥丹尼(Ronna McDaniel)30日否認民主黨 的說法，稱眾院議長裴洛西 的丈夫遭到攻擊是共和黨的過激言論造成的，她在福斯周日新聞節目表示：「不能將『炒掉裴洛西和重新奪回眾院』的說法當成是鼓動暴力，民主黨人的指責不公。」

麥丹尼認為，攻擊是因為民主黨的政策導致犯罪增多，「如果不是裴洛西的先生被攻擊，罪犯也可能在街上攻擊其他人。」

共和黨全國國會委員會主席艾默(Tom Emmer)30日在CBS「面對國家」節目表示，人們現在什麼都可以談，就是不談民主黨人所做的事，他指的是眾院少數黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)2017年曾遭到共和黨反對者的槍擊。艾默上周在社群媒體發出一則他用槍朝裴洛西開火的影片，但否認他的視頻具有暗示性和危險。

裴洛西丈夫遇襲以及兇手相信2020年大選詐欺的不實言論，30日繼續成為媒體報導重點。兩黨都譴責暴力，但雙方對為何發生暴力的看法不同，部分共和黨人認為是民主黨的政策所致。

共和黨國會參議員史考特(Rick Scott)認為，暴力的部分原因是民眾對選舉的信心降低，他說，共和黨國會參議員魯比歐(Marco Rubio)的一個競選積極分子上周被打，即是出於政治動機。

民主黨人數日來將裴洛西丈夫被襲與共和黨人的過激言論掛鉤，民主黨國會參議員艾米·克羅布查(Amy Klobuchar)認為，暴力攻擊與否認選舉結果有關，而且太多共和黨人不敢站出來發聲，「裴洛西議長多年來遭到非議和詆毀，如今釀成暴力。」

民主黨國會參議員庫恩斯(Chris Coons)說：「應當停止妖魔化對手，因為暴力言辭會導致部分人的暴力行為，將政治對手視為敵人和進行攻擊。但前總統川普尚未公開譴責襲擊事件。」

但少數共和黨人贊成民主黨人的意見，認為攻擊與本黨部分成員的言論直接有關，調查國會1月6日暴動委員會的成員、即將退休的共和黨國會眾議員金辛格(Adam Kinzinger)說：「宣揚政治人物操縱選舉就會引發暴力。」