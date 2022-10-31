我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

嫌犯「呼叫南西」 共和黨否認競選口號煽動

編譯孫梁／綜合30日電
共和黨全國委員會主席隆娜·麥丹尼(Ronna McDaniel)30日否認民主黨的說法，稱眾院議長裴洛西的丈夫遭到攻擊是共和黨的過激言論造成的，「不能將『炒掉裴洛西和重新奪回眾院』的說法當成是鼓動暴力，民主黨人的指責不公」。（美聯社資料照片）
共和黨全國委員會主席隆娜·麥丹尼(Ronna McDaniel)30日否認民主黨的說法，稱眾院議長裴洛西的丈夫遭到攻擊是共和黨的過激言論造成的，「不能將『炒掉裴洛西和重新奪回眾院』的說法當成是鼓動暴力，民主黨人的指責不公」。（美聯社資料照片）

共和黨全國委員會主席隆娜·麥丹尼(Ronna McDaniel)30日否認民主黨的說法，稱眾院議長裴洛西的丈夫遭到攻擊是共和黨的過激言論造成的，她在福斯周日新聞節目表示：「不能將『炒掉裴洛西和重新奪回眾院』的說法當成是鼓動暴力，民主黨人的指責不公。」

麥丹尼認為，攻擊是因為民主黨的政策導致犯罪增多，「如果不是裴洛西的先生被攻擊，罪犯也可能在街上攻擊其他人。」

共和黨全國國會委員會主席艾默(Tom Emmer)30日在CBS「面對國家」節目表示，人們現在什麼都可以談，就是不談民主黨人所做的事，他指的是眾院少數黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)2017年曾遭到共和黨反對者的槍擊。艾默上周在社群媒體發出一則他用槍朝裴洛西開火的影片，但否認他的視頻具有暗示性和危險。

裴洛西丈夫遇襲以及兇手相信2020年大選詐欺的不實言論，30日繼續成為媒體報導重點。兩黨都譴責暴力，但雙方對為何發生暴力的看法不同，部分共和黨人認為是民主黨的政策所致。

共和黨國會參議員史考特(Rick Scott)認為，暴力的部分原因是民眾對選舉的信心降低，他說，共和黨國會參議員魯比歐(Marco Rubio)的一個競選積極分子上周被打，即是出於政治動機。

民主黨人數日來將裴洛西丈夫被襲與共和黨人的過激言論掛鉤，民主黨國會參議員艾米·克羅布查(Amy Klobuchar)認為，暴力攻擊與否認選舉結果有關，而且太多共和黨人不敢站出來發聲，「裴洛西議長多年來遭到非議和詆毀，如今釀成暴力。」

民主黨國會參議員庫恩斯(Chris Coons)說：「應當停止妖魔化對手，因為暴力言辭會導致部分人的暴力行為，將政治對手視為敵人和進行攻擊。但前總統川普尚未公開譴責襲擊事件。」

但少數共和黨人贊成民主黨人的意見，認為攻擊與本黨部分成員的言論直接有關，調查國會1月6日暴動委員會的成員、即將退休的共和黨國會眾議員金辛格(Adam Kinzinger)說：「宣揚政治人物操縱選舉就會引發暴力。」

共和黨 民主黨 裴洛西

上一則

美軍擬部署6架B-52在澳洲 專家：嚇阻中國攻台

下一則

嫌犯帶「塑膠手銬」闖裴洛西家 疑效仿國會暴亂

延伸閱讀

暗指裴洛西丈夫遇襲不單純？馬斯克「轉發假新聞」惹議

暗指裴洛西丈夫遇襲不單純？馬斯克「轉發假新聞」惹議
裴洛西夫遇襲／政治「暴力化」 政治人物人人自危

裴洛西夫遇襲／政治「暴力化」 政治人物人人自危
裴洛西夫遇襲／政治兩極化嚴重 威脅民主

裴洛西夫遇襲／政治兩極化嚴重 威脅民主
戶政資料遭兜售 不知破口在哪 資安失守奢談國安

戶政資料遭兜售 不知破口在哪 資安失守奢談國安

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手