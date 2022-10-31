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推特不管假消息了？馬斯克轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議

編譯潘勛／綜合30日電
馬斯克30日在自己帳號上轉推一則八卦報新聞連結，指眾院議長裴洛西的夫婿保羅是在同性戀酒吧帶男妓回家、遭鐵槌攻擊；他在六小時後撤下貼文。(路透)
馬斯克30日在自己帳號上轉推一則八卦報新聞連結，指眾院議長裴洛西的夫婿保羅是在同性戀酒吧帶男妓回家、遭鐵槌攻擊；他在六小時後撤下貼文。(路透)

社群媒體推特老闆馬斯克(Elon Musk)30日在自己帳號上轉推一則八卦報新聞連結，內容指眾院議長裴洛西的夫婿保羅(Paul Pelosi)28日當天在同性戀酒吧遇著男妓狄帕培(David DePape)，帶後者回舊金山自宅，才致凌晨遭狄帕培以鐵槌攻擊；雖然馬斯克貼出連結快6小時以後將其撤下，但已有2萬8000用戶轉貼。

該八卦新聞刊登在「聖塔莫尼卡觀察家報」(Santa Monica Observer)網站，撰文記者名叫葛林(Stan Greene)，新聞標題大書「驚人真相：保羅又喝醉了，28日凌晨與男妓發生爭執」。

美聯社報導，南加州主流新聞組織「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)指聖塔莫尼卡觀察家報「以假新聞而臭名昭彰」。

葛林撰寫該無稽之談，意指保羅的私生活方式，該為自己遭嫌犯以鐵槌毆打負些許責任；但毫無證據指保羅是同性戀，或當晚喝了酒；那則新聞現仍在該報檔案庫找得到。

馬斯克轉推之舉引發關切，擔憂他幾天前買下推特，未來該社群媒體不再試著限制假消息及仇恨言論。

聖塔莫尼卡觀察家報2016年刊過新聞，指喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)死於九一一恐攻事件，現在是找替身扮演她。柯林頓發推文形容82歲的保羅遇襲時，批評這是共和黨「喉舌」的錯，慣常散播「仇恨及發瘋的陰謀論」，另寫道「雖叫人驚嚇，但並不驚訝，而暴力就是後果」。

回應柯林頓推文時，馬斯克轉貼聖塔莫尼卡觀察家報的文章，還加評語說，「儘管可能性渺茫，但這則報導或許比眼見的有更多內情。」

馬斯克30日在回應喜萊莉‧柯林頓的推文中，分享了一則八卦報新聞連結，指眾院議長裴...
馬斯克30日在回應喜萊莉‧柯林頓的推文中，分享了一則八卦報新聞連結，指眾院議長裴洛西的夫婿保羅是在同性戀酒吧帶男妓回家，還寫道「或許有更多內情」。（取材自推特）

舊金山警方描述28日發生的攻擊事件，指42歲的嫌犯狄帕培28日凌晨侵入裴洛西一家在太平洋高地(Pacific Heights)的住宅，與保羅對峙，逼問「南西在哪兒？」

警方接獲911緊急報案後趕往，發現兩男為爭奪一把鐵槌而扭打，狄帕培打了保羅至少一下；後來警方以殺人未遂、凌虐老年人及侵入民宅等罪嫌，逮捕狄帕培。檢方打算31日起訴狄帕培，11月1日傳訊嫌犯。

馬斯克買下推特後，沒多久該社媒上就有些帳號開始撰發推文，散播內容自種族仇恨到政治假消息如「川普勝選」等，看看推特是否容忍。

馬斯克 推特 社群媒體

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