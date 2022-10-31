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嫌犯帶「塑膠手銬」闖裴洛西家 疑效仿國會暴亂

編譯洪毅／綜合30日電
眾院議長裴洛西的丈夫保羅28日在舊金山自宅遇襲，嫌犯狄帕培作案時，戴著與參與國會暴亂分子相同的塑膠手銬。(美聯社)
眾院議長裴洛西的丈夫保羅28日在舊金山自宅遇襲，嫌犯狄帕培作案時，戴著與參與國會暴亂分子相同的塑膠手銬。(美聯社)

國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)丈夫保羅(Paul Pelosi)28日在舊金山自宅遇襲，據信嫌犯狄帕培(David DePape)有意對議長本人不利；美聯社30日引述消息人士報導，狄帕培作案時，身上戴著呼應著去年1月6日國會暴亂事件的塑膠手銬，讓有意對裴洛西不利的可能性更上層樓。

狄帕培因謀殺未遂、施虐長者、非法侵入等罪名遭到逮捕，檢方定於31日召開記者會，預期將以這些罪名正式起訴狄帕培，他也將在1日首次出庭應訊；當警方趕到裴洛西家中時，看到兩人為爭奪鎚子而扭打在一起，保羅顱骨骨折，從手臂到手部都受傷。

舊金山警方表示，狄帕培在裴洛西自宅外徘徊，最終與保羅扭打在一起之前，曾經這樣問道：「南西在哪裡？」這讓他們高度懷疑，狄帕培襲擊裴洛西自宅並非隨機犯案，而是有意針對她。

消息人士向美聯社表示，檢警後來發現，狄帕培襲擊裴洛西自宅時，身上戴著呼應去年國會暴動事件的塑膠手銬；因為去年暴亂分子闖入國會大廈後，一些暴徒為阻止國會認證選舉，也帶著同樣的塑膠手銬，也同樣在國會大廈內高呼：「南西在哪裡？」

2021年1月6日暴亂分子闖入國會大廈後，一些暴徒為阻止國會認證選舉，也帶著同樣...
2021年1月6日暴亂分子闖入國會大廈後，一些暴徒為阻止國會認證選舉，也帶著同樣的塑膠手銬。（Getty Images）

政壇上一次主要襲擊事件，是2017年的時候，激進左翼分子霍奇金森(James Hodgkinson)在國會棒球賽(Congressional Baseball Game)開槍掃射，造成聯邦眾議員史卡利塞(Steve Scalise)重傷。

如今，國土安全部等機構官員示警，前總統川普反覆強調不受任何一方認可的選舉舞弊論，激化思想極端分子；其中最危險的犯罪類型，就是以選舉問題作為合理化暴力的獨行襲擊者，在期中選舉日前夕，是許多候選人迫在眉睫的威脅。

此次襲擊事件也讓兩黨唇槍舌戰，民主黨籍聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)說，裴洛西長期被政敵「反派化」，這種情緒如病毒般蔓延而引發暴力事件；共和黨全國委員會主席羅娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)則說，不能把「趕走裴洛西」、「奪回眾院」等口號，當作是在煽動暴力。

裴洛西 眾院 舊金山

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