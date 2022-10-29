推特退市、高層地震 馬斯克：開始快樂的時光吧

馬斯克入主推特後說「這隻鳥自由了」。（Getty Images）

經歷峰迴路轉後，馬斯克 (Elon Musk)終於在27日完成440億元收購推特 (Twitter)的交易案，推特股票 28日起停止交易，高層即刻發生大地震，馬斯克還在推特上說「開始快樂的時光吧！」，為推特充滿不確定性及挑戰的未來揭幕。

自馬斯克27日發布扛著水槽走進推特總部，玩起「沉浸其中」(sink)的雙關遊戲後，還發布至廣告商的聲明，轉推與員工交談的照片；到28日，馬斯克繼續發推，說「這隻鳥自由了」，「開始快樂的時光吧！」。推特的商標是一隻藍鳥。

馬斯克收購推特之後，原執行長亞格拉瓦(Parag Agrawal)、財務長席格(Ned Segal)、法律及政策主管維賈伊·蓋德(Vijaya Gadde)、法務總顧問艾捷特(Sean Edgett)等高層立刻遭到馬斯克解職，27日當天離開辦公室。

華爾街日報(WSJ)引述消息人士報導，稱在交易案接近敲定之前，馬斯克就已決定解職部分高層；事實上，被解職的高層中，馬斯克曾與亞格拉瓦及席格針鋒相對過。

馬斯克收購、並私有化推特後，27日成為推特股票最後一個交易日，收在每股53.7元，依然略低於馬斯克在4月提出、以每股54.2元收購推特的報價；推特自去年11月以來，股價就鮮少高於50元。

推特股價不振，反映出馬斯克成為自稱的「推特老大」(Chief Twit)後將面臨的挑戰：一間在過去十個會計年度中虧損八個會計年度的公司，而且收購之後債務還會膨脹，經濟前景曖昧影響推特最重要的營收來源，即廣告投放等。

此外，如何在鬆綁內容審查、營造自由言論空間下，不致嚇跑廣告客戶，以及馬斯克在中國的商業利益等方面取得平衡，也備受關注；Salesforce共同創辦人班尼奧夫(Marc Benioff)就在推特上發布炸雞圖片，說：「這隻鳥被炸了」。

馬斯克在推特上表示，將成立一個涵蓋多元觀點的內容審議委員會，以處理包括封禁帳號復活等各類內容問題；但不論如何，他將把推特帶往何方，可能是要數月、甚至數年才能撥雲見日的問題。