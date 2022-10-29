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馬斯克接管推特 川普叫好 極右派集結

編譯郭宣含／綜合28日電
馬斯克成功收購推特，川普叫好，專家則憂心忡忡。（路透）
馬斯克成功收購推特，川普叫好，專家則憂心忡忡。（路透）

特斯拉汽車公司執行長馬斯克(Elon Musk)27日晚完成收購推特交易後，前總統川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)表示，他樂見推特回到明理人的手上，但強調將繼續待在其平台；紐約時報指出，推特遭收購前24小時出現數千個新帳號，同時部分極右派帳號單日新增追蹤數暴漲，自由派帳號則大量掉粉，專家對此憂心忡忡。

川普樂見馬斯克27日收購推特，他在真實社群發文稱樂見推特回到明理人的手上，並稱推特「不再由仇視美國的激進左派瘋子經營」。

川普也藉機宣傳真實社群，在未引述統計數據的情況下，他聲稱其平台比競爭社群媒體公司有更多貼文量。

根據研究公司Similarweb，真實社群近期月流量約有1000萬名用戶，川普約有440萬名追蹤者，但他的推特帳號有近9000萬名追蹤者。

川普28日告訴福斯新聞網(Fox News)，就算馬斯克遵守承諾取消推特川普帳號禁令，他還是會留守真實社群，「要我選經營平台的話，我選真實社群」，因為「我發出貼文後，大家都能看見。」

川普稱其平台有家的感覺，也喜歡其運作；不過他表示，他喜歡馬斯克並送上祝福。

紐時引述數位調查公司Memetica研究報導，馬斯克成功收購推特的前24個小時，推特上爆增數千個新帳號，這些帳號大量追蹤部分最具影響力的極右派帳號。

根據Memetica，亞利桑納州共和黨州長參選人卡麗‧雷克(Kari Lake)過去24小時新增1萬8000名追蹤者，比其單日平均爆增600%；共和黨籍聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert，科羅拉多州)增加1200%追蹤量；保守派名嘴歐文斯(Candace Owens)追蹤者則比平日增加300%。

Memetica執行長德克爾(Ben Decker)警告，許多極右派帳號宣揚假資訊、騷擾與仇恨，許多極右派人士眼見推特環境轉為友善，可能大舉回歸。

研究人員也發現，自由派政治人物和名人帳號28日粉絲大減，前總統歐巴馬、民主黨聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)等人，自27日以來流失最多追蹤者。

推特 社群媒體 川普

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