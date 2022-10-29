馬斯克超會賺 財富3年暴增近2000億

馬斯克2020年初的財富只有256億元，如今已暴增至2238億元。（路透）

全球首富、推特 (Twitter)新東主、特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)去年曾解釋他的致富秘訣很簡單：「我擁有一家公司20%的股份，這家公司變得非常值錢。」馬斯克不曾明確表達自己的黨派觀點，還曾說共和黨和民主黨候選人他都支持；但他最近的政治傾向偏右，已令共和黨興奮、民主黨擔憂。

富比世(Forbes)和彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index)都將馬斯克評為全球首富；富比世28日的最新統計馬斯克的資產達2238億元，彭博稍早指馬斯克的財富達2400億元。2020年初，馬斯克的財富只有現在的十分之一，約256億元，排名低於亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)和臉書執行長查克伯格(Mark Zuckerberg)等人。

馬斯克財富顯著增長，主要和他擁有電動汽車製造商特斯拉股權有關；特斯拉股票過去五年飆升1100%以上，企業營收從2017年120億元躍升至2021年540億元。

過去幾年，馬斯克的財富起起落落。根據彭博億萬富翁指數，馬斯克巔峰時期身家為3400億元；FactSet數據顯示，那是在2021年11月特斯拉股價創下每股414.50元歷史新高之際；但此後特斯拉股票已下跌約三分之一。目前馬斯克持有的特斯拉股份佔其流通股14.9%，投資價值約為1240億元。特斯拉沒有支付馬斯克薪水，但提供他豐厚的期權配套；富比世報導，增加期權時，馬斯克的持股價值為1763億元。

馬斯克的鉅額財富也和他創建擁有的太空探索科技公司(Space X)和隧道建設/無聊公司(Boring Company)持股有關。彭博報導，SpaceX在2022年6月價值1250億元，馬斯克持股比例約為44%，約合550億元。Boring Company則為馬斯克帶來33億元財富。馬斯克還持有價值30億元的推特股票。在他出價收購推特之前，他買下推特約9%股份。馬斯克也持有很大一部分現金，彭博認為他持有現金約170億元。

至於這位全球首富到底支持哪些候選人？馬斯克6月推文表示，他傾向支持共和黨佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis) 選總統。他還提到自己今年第一次投票給共和黨人，在德州國會眾議員席位特別選舉中，他把票投給梅拉弗洛雷斯(Mayra Flores)。馬斯克還預測2022年會出現「大規模的紅色浪潮」。但馬斯克也曾表明自己支持民主黨人楊安澤於2020年競選總統。

今年夏天馬斯克推文說：「我正考慮創建『超級溫和的超級政治行動委員會』以支持中間派觀點候選人。」馬斯克2018年曾說自己是獨立人士，「政治溫和」。今年稍早他上推特發布一張圖表，顯示他以前是中左翼，但現在他發現自己處於中右翼，因為左翼變得太「清醒」了。從馬斯克對外公開的簡訊和推文可看出，他現在經常與保守派政治人物及有力人士往來。