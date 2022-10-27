路透： 地鐵客運量等3跡象惡化 中國Q4經濟減速

中國堅持嚴格防疫措施持續影響經濟。北京規模最大的遊樂區環球影城26日宣布，因配合防疫需要，暫時關閉。(美聯社)

中國第三季國內生產毛額(GDP)增長超預期，但路透報導指出，受防疫 措施影響，中國多地的地鐵 客運量、民眾出遊及海陸貨運量等數據在10月出現惡化，反映第四季經濟進入減速狀態。

路透指出，雖然中國整體新冠確診病例有所下降，但從地鐵客運量、航班取消及主要港口貨櫃處理等數據在10月都惡化，顯示中國嚴格的防疫措施及對這些措施的恐懼，仍在扼殺經濟活動。

報導指，根據航班追蹤服務「飛常準」(VariFlight)的數據計算，發現相對於定期航班的數目，取消航班的比率仍處於高點，10月18日至24日一周內，取消航班比率是68.33%，較之前一周上升。貨運量方面，中國港口協會的數據顯示，10月1日至10日，八個主要港口的貨櫃吞吐量年降7.3%，而9月最後十天則增加4.4%。

野村證券在一份研究報告中引用百度的數據，指出10月23日，中國移動人口數字年降29.5%，之前一周的數據也年降27.5%。

報導稱，中國防疫政策是加強對民眾的核酸檢測，並提高對遊客要求，抑制民眾旅行欲望。對來自海外和其他省分的貨物也加強檢查，導致交貨延遲。

廣州、鄭州 和西安等城市都有新增病例，可能對超過4400萬人口實施更多限制措施。這些城市是中國主要物流中心，和電子產品的主要生產地。數據顯示，從10月11日到15日，鄭州地鐵客運量下降了79%。

報導提到，中國第三季GDP增長3.9%雖超預期，但9月的商品進口和零售銷售仍然疲軟，反映中國國內需求仍然低迷。

報導引述經濟諮詢公司龍洲經訊的中國研究團隊表示，在可預見的未來，「動態清零」的防疫策略可能會保持不變，消費不太可能反彈。