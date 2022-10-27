我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

路透： 地鐵客運量等3跡象惡化 中國Q4經濟減速

記者賴錦宏、林宸誼／綜合報導
中國堅持嚴格防疫措施持續影響經濟。北京規模最大的遊樂區環球影城26日宣布，因配合防疫需要，暫時關閉。(美聯社)
中國堅持嚴格防疫措施持續影響經濟。北京規模最大的遊樂區環球影城26日宣布，因配合防疫需要，暫時關閉。(美聯社)

中國第三季國內生產毛額(GDP)增長超預期，但路透報導指出，受防疫措施影響，中國多地的地鐵客運量、民眾出遊及海陸貨運量等數據在10月出現惡化，反映第四季經濟進入減速狀態。

路透指出，雖然中國整體新冠確診病例有所下降，但從地鐵客運量、航班取消及主要港口貨櫃處理等數據在10月都惡化，顯示中國嚴格的防疫措施及對這些措施的恐懼，仍在扼殺經濟活動。

報導指，根據航班追蹤服務「飛常準」(VariFlight)的數據計算，發現相對於定期航班的數目，取消航班的比率仍處於高點，10月18日至24日一周內，取消航班比率是68.33%，較之前一周上升。貨運量方面，中國港口協會的數據顯示，10月1日至10日，八個主要港口的貨櫃吞吐量年降7.3%，而9月最後十天則增加4.4%。

野村證券在一份研究報告中引用百度的數據，指出10月23日，中國移動人口數字年降29.5%，之前一周的數據也年降27.5%。

報導稱，中國防疫政策是加強對民眾的核酸檢測，並提高對遊客要求，抑制民眾旅行欲望。對來自海外和其他省分的貨物也加強檢查，導致交貨延遲。

廣州、鄭州和西安等城市都有新增病例，可能對超過4400萬人口實施更多限制措施。這些城市是中國主要物流中心，和電子產品的主要生產地。數據顯示，從10月11日到15日，鄭州地鐵客運量下降了79%。

報導提到，中國第三季GDP增長3.9%雖超預期，但9月的商品進口和零售銷售仍然疲軟，反映中國國內需求仍然低迷。

報導引述經濟諮詢公司龍洲經訊的中國研究團隊表示，在可預見的未來，「動態清零」的防疫策略可能會保持不變，消費不太可能反彈。

防疫 地鐵 鄭州

上一則

中國領導層換班 戴琪：我們做好接觸準備 兩國商界交流很重要

下一則

沒裝備缺軍糧 俄兵曝「前線慘況」 打臉普亭視察完美假象？

延伸閱讀

民主黨期中選舉不妙 路透民調：拜登支持率跌至39%

民主黨期中選舉不妙 路透民調：拜登支持率跌至39%
布碌崙地鐵推人落軌案控謀殺未遂 家人：精神治療中斷

布碌崙地鐵推人落軌案控謀殺未遂 家人：精神治療中斷
紐約州小企業防疫支出抵稅即起申請 最高2.5萬

紐約州小企業防疫支出抵稅即起申請 最高2.5萬
援烏抗俄 美擬供鷹式防空設備 德總統首訪協助重建

援烏抗俄 美擬供鷹式防空設備 德總統首訪協助重建

熱門新聞

本周三(19日)的西雅圖，空氣質量因山火影響，測得為全球最差的城市。(美聯社)

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

2022-10-21 16:02
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

習家軍大勝 7常委亮相 李強接總理呼聲高

2022-10-23 02:30

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法