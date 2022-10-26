肯爺連串「反猶」言論 愛迪達、Gap切割 停產聯名商品

饒舌歌手肯伊威斯特反猶言論發酵，愛迪達(Adidas)25日宣布終止與威斯特的合作關係，止生產與他攜手推出的Yeezy系列產品，「蓋璞」(Gap Inc.)撤下他協助設計的Yeezy Gap產品。(Getty Images)

饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特 (Kanye West) 最近一連串反猶太 主義言論引爆反彈後，德國 知名運動品牌愛迪達(Adidas)25日宣布立即終止與威斯特的合作關係，停止生產與他攜手推出的Yeezy系列產品；美國服飾零售商「蓋璞」(Gap Inc.)繼9月結束與「肯爺」的合作後，25日進一步撤下他協助設計的Yeezy Gap產品。

愛迪達表示，威斯特最近的言論和行為「令人無法接受，充滿仇恨和危險，違反公司多元化、包容、相互尊重和公平的價值觀」；愛迪達表示，此項結束合作決定將對公司2022年淨收入造成高達2億5000萬歐元(相當於2億4700萬美元)的短期打擊。

威斯特9月底至10月4日巴黎時裝周發表多件T恤，使用白人至上 主義團體常用的「白人的命也是命」(White Lives Matter)標語；後來他還推文表示，他打算去「猶太人死亡騙局」。愛迪達本月6日表示，將審查與肯伊威斯特的合作關係，幾天後，推特(Twitter)及Instagram在肯伊威斯特貼出反猶太貼文後，封鎖了他的帳戶。

最近幾天，維權人士公開批評愛迪達與威斯特的合作；德國中央猶太人委員會25日呼籲愛迪達終止與肯伊威斯特的合作關係；該組織總裁舒斯特(Josef Schuster)推文指出，「我希望愛迪達作為德國公司，在反猶太主義問題上採取明確立場；企業利益不該放在首位」。

多家企業最近幾周陸續與肯伊威斯特斷絕關係，影視工作室MRC和法國時裝公司Balenciaga也與他保持距離，人才仲介公司CAA已不再代理他的業務。

肯伊威斯特曾聲稱自己是愛迪達成功的關鍵；他曾公開抱怨愛迪達和Gap竊取了他的設計並違背了擴大他事業的承諾。10月稍早他在播客表示，「我可以說反猶太主義的話，愛迪達不能放棄我。」

威斯特的運動鞋事業至少可以溯至2006年，他先與愛迪達合作開發一款並未發表的鞋子，一年後，他與Nike合作發表傳奇鞋款Nike Air Yeezy II，但在2013年結束合作關係。