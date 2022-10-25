美司法部起訴13華人 控中國意圖破壞司法體系

司法部長賈蘭德24日宣布起訴13名涉嫌為北京情報機構工作的中國公民時，他指控中國干涉美國司法體系。圖左為司法部副部長麗莎．默納格，右為聯邦調查局局長雷伊。(美聯社)

美國司法部 宣布起訴包括中國情報人員在內的13名華人，指控他們在美國境內騷擾異議人士、試圖干預華為 (Huawei)的起訴案，以及施壓美國學者為他們工作。

司法部長加蘭德（Merrick Garland）和聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)24日聯合舉行記者會，一口氣起訴13名華人，這13人分屬三個不同案件，司法部也未明確點名華為，但美國媒體的報導均明指華為。

加蘭德指出，這些案件顯示，中國「試圖干涉美國個人的權利和自由，並破壞我們保護這些權利的司法體系」。雷伊則說，「對司法的威脅是對我們自由社會基礎的威脅。聯邦調查局時刻保持警惕並致力於保護美國免受這些威脅。」

案1：2中國間諜 涉行賄FBI雙面諜 竊取華為案機密

這三起案件中的兩起是在紐約東區聯邦法院提交的。其中一起案件的被告是賀國春(Guochun He音譯，下同)和王政(Zheng Wang)。根據起訴書，這兩名被告是中國情報人員，從2019年起，他們指使一名被認為已招募成功的執法機構員工，竊取與華為被刑事起訴有關的機密信息。

賀國春(左)和王政(右)被指買通政府雇員，破壞對華為案的起訴。(紐約東區聯邦檢方提供)

2021年9月，兩名被告通過書面通信告訴這名政府雇員，希望了解華為有哪些員工曾與政府面談，並想獲得檢察官所持證據、證人名單和庭審策略的說明。實際上，這名政府雇員是為聯邦調查局工作的雙重間諜。這名政府雇員後來雖然提供了一些「機密」文件，但都是假情報。兩名被告先後向這名政府僱員一共支付了約6萬1000元的比特幣作為報酬。

這兩名被告還被指控犯有洗錢罪，如果罪名成立，賀國春面臨高達 60 年的監禁，王政則面臨20年的徒刑。

案2：4人涉招募美學者為中國工作

三起案件中的另一起是在新澤西州的法院提交的。被告王林(Wang Lin)、畢宏偉(Bi Hongwei)、董婷(Dong Ting)、王強(Wang Qiang)和其他人被指廣泛及有系統性的在美國招募個人為中國工作。

被指非法充當外國代理人，左起畢宏偉、王林、王強、董婷。(紐約東區聯邦檢方提供)

他們曾經接觸過一位曾先後擔任過聯邦執法人員、州國土安全官員和大學教授的美國人。王林等人在2008年和2018年要求被接觸者提供敏感的指紋技術，為一家「核心價值」為「國家利益和國家安全」的公司提供諮詢服務。當這名美國人意識到這些人是中國情報人員後，拒絕了要求並報告給執法部門。

王林等四人被指控在美國非法充當外國政府代理人，從事非法行為。如果罪名成立，將各面臨五年監禁，最高罰款25萬元。

案3：知名僑領父女涉參與中國獵狐行動

第三起案件中，紐約知名僑領、山東同鄉會前會長安全忠(Quanzhong An)與女兒安光陽(Guangyang An)，因涉嫌參與中國政府在美國的「獵狐行動」(Operation Fox Hunt)，非法充當外國政府代理人，20日在紐約長島家中被捕；檢方指兩人還涉嫌非法洗錢，金額達百萬元。如被控兩罪成立，安全忠最高可判30年監禁。