新冠、流感、RSV 「三疫大流行」今冬威脅兒童

兩年多來關閉校園、保持社交距離、戴上口罩等措施讓流感與其他大部分呼吸道感染得以緩解，但今年冬季的情況可能將有不同；由於幾乎已無限制，旅遊及社交活動大復甦，冬季預期將激增的新冠肺炎 病例以及再度盛行的流感已造成「雙疫大流行」威脅，若再算上好發於嬰幼兒的呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)，更是構成三重威脅的「三疫大流行」(tripledemic)。

今年的流感病例比往年提早開始增加，預計將於接下來幾周飆升；感染RSV(症狀與流感、新冠相似)、鼻病毒(rhinovirus)、腸病毒(enteroviruses)的兒童已經讓幾個州的兒科醫院緊繃。

公衛專家警告，雖然大多數新冠肺炎、流感、RSV病例可能只有輕微症狀，但一起同時侵襲可能使數百萬國人生病，導致醫院難以負荷。

賓州州立大學(Penn State University)的演化微生物學者里德(Andrew Read)表示：「對抗新冠肺炎的免疫力 減弱，與流感、RSV的影響重疊，我們正處於未知的領域。」

專家敦促大眾盡快接種疫苗，尤其是高風險族群，雖然新冠、流感疫苗 可能無法預防感染，但還是能提供最佳保護，對抗重症及死亡。

年長者、孕婦，以及免疫功能低下的人群風險最高，低幼齡兒童則極易受到流感和RSV的威脅。許多染疫的兒童由於幾乎沒有免疫力而發展成重症，一原因可能為免疫力下降，也可能是因為疫情前不曾接觸過這些病毒。

RSV每年造成約1萬4000名65歲以上年長者死亡，以及300個左右五歲以下兒童死亡；此病毒目前沒有疫苗，但有至少兩個候選疫苗處於晚期臨床實驗階段，且顯示對年長者有高度成效，輝瑞(Pfizer)藥廠也正在研發一款抗病毒藥物。

St. Jude兒童研究醫院(St. Jude Children's Research Hospital)的兒科傳染病專家希亞諾(Diego Hijano)說：「截至今日，我們看到數量相當的新冠、流感、RSV，這情況真的令人憂心，因為我們處於流感、RSV活動非常早期的階段，這個冬季會很艱難。」