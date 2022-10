習近平更強勢 衝擊世界？專家：中國將更奮力抗西方

中共總書記習近平 正式展開三連任,且權力核心盡是自己人,習式中國共產黨更強勢了,這對中國、對世界意謂著什麼?有線電視新聞網(CNN)分析指出,習近平對中國的未來抓得更緊,復興中華的美夢在他看來,離實現更近了,但前途正如他自己所說,充滿強風、巨浪甚至危險的風暴。

CNN引述觀察家說,習回應「國家前途黯淡」的方法,就極力保護國家利益與安全,和自己觀感中的所有威脅激烈鬥爭。

戰略與國際研究中心中國實力研究員林碧瑩(Bonny Lin)說,習近平可能更緊抓外交事務的決定權,把忠心分子放到權力核心,就是為了加緊管控、發揮影響力。他想做什麼、怎麼做,都會對世界產生「深刻的衝擊」。

中美關係因貿易與科技戰、台灣問題、新冠疫情、俄烏戰爭立場南轅北轍而急轉直下,讓習近平得出「外部勢力企圖勒索、圍堵、阻撓並極大施壓」中國的結論,「不設限:中國與西方之戰的內部故事」(No Limits: The Inside Story of China's War with the West)一書作者史默爾(Andrew Small)認為,習近平眼中的中國,在國際舞台上很顯然「已進入以鬥爭為主,而不是有機會」的時代。

史默爾說,中國將更有系統性地與西方對抗,言詞上更桀傲不馴、意識形態上更具敵意、行動上更奮力組建抗西方聯盟,以便鞏固自己在開發中國家的地位。這些壓力可能衝擊北京 與莫斯科的緊密關係,習近平已表現出不顧代價要和俄國來往,特別是中國和歐洲關係會轉壞的代價。

至於台灣問題,林碧瑩說,軍方高層人事變動意謂習希望在統一台灣的大業上「取得更多進展」,「雖然不見得非大舉動武不可,但他確實在採取行動,準備動武。」

史默爾說,未來幾年有幾個「關鍵時刻」,台海緊張局勢會升高,其一就是2024年台灣的總統大選。

經濟方面,聖地牙哥加州大學 中國政治菁英專家史宗翰(Victor Shih)說,因為習近平刻意要把國內與國際安全扯在一起,對外經貿政策可能變成「動輒制裁外國公司」、「外國投資中國科技公司,把關更緊」;而北京想透過援助拓展全球影響力,在如今益形分裂的世界,可能不像過去那麼容易得心應手。