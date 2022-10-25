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習近平更強勢 衝擊世界？專家：中國將更奮力抗西方

記者張聲肇／綜合報導

中共總書記習近平正式展開三連任，且權力核心盡是自己人，習式中國共產黨更強勢了，這對中國、對世界意謂著什麼？有線電視新聞網(CNN)分析指出，習近平對中國的未來抓得更緊，復興中華的美夢在他看來，離實現更近了，但前途正如他自己所說，充滿強風、巨浪甚至危險的風暴。

CNN引述觀察家說，習回應「國家前途黯淡」的方法，就極力保護國家利益與安全，和自己觀感中的所有威脅激烈鬥爭。

戰略與國際研究中心中國實力研究員林碧瑩(Bonny Lin)說，習近平可能更緊抓外交事務的決定權，把忠心分子放到權力核心，就是為了加緊管控、發揮影響力。他想做什麼、怎麼做，都會對世界產生「深刻的衝擊」。

中美關係因貿易與科技戰、台灣問題、新冠疫情、俄烏戰爭立場南轅北轍而急轉直下，讓習近平得出「外部勢力企圖勒索、圍堵、阻撓並極大施壓」中國的結論，「不設限：中國與西方之戰的內部故事」(No Limits: The Inside Story of China's War with the West)一書作者史默爾(Andrew Small)認為，習近平眼中的中國，在國際舞台上很顯然「已進入以鬥爭為主，而不是有機會」的時代。

史默爾說，中國將更有系統性地與西方對抗，言詞上更桀傲不馴、意識形態上更具敵意、行動上更奮力組建抗西方聯盟，以便鞏固自己在開發中國家的地位。這些壓力可能衝擊北京與莫斯科的緊密關係，習近平已表現出不顧代價要和俄國來往，特別是中國和歐洲關係會轉壞的代價。

至於台灣問題，林碧瑩說，軍方高層人事變動意謂習希望在統一台灣的大業上「取得更多進展」，「雖然不見得非大舉動武不可，但他確實在採取行動，準備動武。」

史默爾說，未來幾年有幾個「關鍵時刻」，台海緊張局勢會升高，其一就是2024年台灣的總統大選。

經濟方面，聖地牙哥加州大學中國政治菁英專家史宗翰(Victor Shih)說，因為習近平刻意要把國內與國際安全扯在一起，對外經貿政策可能變成「動輒制裁外國公司」、「外國投資中國科技公司，把關更緊」；而北京想透過援助拓展全球影響力，在如今益形分裂的世界，可能不像過去那麼容易得心應手。

習近平 北京 加州大學

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