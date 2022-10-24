拚2024？拜登：請看「活力」非年齡 川普：可能要再選

拜登總統下個月將滿80歲，他表示「尊重命運的安排」，並說「明天倒下也不是不可能」，（路透）

展望2024年總統大選，外界依然最關注拜登 與川普 ；在拜登這邊，他說希望選民從「活力」的角度，而非備受討論的「年齡」來檢視他；而川普則繼續態度曖昧，說他「可能得再選一次」。

拜登接受MSNBC訪問時表示，他「依然健康，運作自如」，且「身心皆然」；因此他說，希望外界的評判眼光專注於他的工作狀況，而非他的年齡，儘管選民有權關注他的年齡問題；節目23日播出。

拜登2021年就任總統時78歲，打破雷根1989年卸任時的77歲，成為美國上任時最年長的總統；這一點成為他2024年競選連任的最大關注點，紐約時報7月的民調顯示，只有26%的民主黨 支持者樂見他再獲民主黨提名，最首要原因就是年齡。

下個月將滿80歲的拜登受訪時表示，他「尊重命運的安排」，「明天倒下也不是不可能」，不過他希望外界看的是「我的工作活力及能力，我覺得民眾應該審視的是『他的工作熱忱依然存在嗎？』」

拜登還說，對於他的工作「若他們覺得我做得不錯，那就好；如果他們覺得我做得不好，那他們該投票反對，不是針對我，而是叫我別再做了；可我現在的感受不是如此。」

川普22日在德州羅布斯敦的造勢活動上說：「為了我們的國家再次成功、安全、光榮，我可能要再選一次」。（Getty Images）

至於川普，則於22日在德州羅布斯敦(Robstown)的造勢活動上，繼續在2024年競選問題上打擦邊球，以及重述他在2020年大選獲勝的不實說法。

川普在造勢活動上說：「我競選了兩次，贏了兩次」，「我第二次表現比之前還要好」，「2020年，我拿的票數比2016年多了幾百萬張」，「美國歷史上，從沒有在位總統拿過那麼多票」。

川普還說：「為了我們的國家再次成功、安全、光榮，我可能要再選一次」；說罷，與會群眾歡呼鼓譟「我們要川普」。

儘管川普類似的言論已發表數次，但是從未正式表態競選2024；國會山莊報(The Hill)曾引述消息人士，指川普可能會在期中選舉後才會正式宣布。

部分人士認為，川普遲遲不願正式宣布，可能是因為此舉將引來聯邦選舉委員會要求川普揭露財務資訊，另限制川普在2024年11月以前能由個別金主籌到多少錢。