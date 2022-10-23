我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

打過最新補強針 CDC主任確診 症狀輕微

編譯徐薏茹／綜合22日電
CDC主任瓦倫斯基21日檢測新冠肺炎結果呈陽性，她9月已接種最新型新冠補強針。（美聯社）
CDC主任瓦倫斯基21日檢測新冠肺炎結果呈陽性，她9月已接種最新型新冠補強針。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)21日檢測新冠肺炎結果呈陽性，並出現輕微症狀；據CDC消息指出，瓦倫斯基9月已接種最新型新冠補強針。

CDC的聲明表示：「根據CDC的指導方針，瓦倫斯基正在家中隔離，並且將在線上參與已排定的會議。」其密切接觸者與高級職員已經收到瓦倫斯基確診的消息，正在監測他們的健康狀況。

瓦倫斯基是今年最新確診的聯邦衛生官員，此前白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)，以及衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)均在6月確診新冠肺炎。

近來國內新冠確診病例數下降，但專家警告病例數可能如同過去兩年於冬季開始攀升，特別是幾個新型變異病毒株正逐漸盛行，如Omicron新亞型變異株BQ.1、BQ.1.1。

先前的研究表明，與尚未接種補強針的人相比，已接種補強針的人群即便染疫仍擁有更強的保護力，且保護力大勝從未接種新冠疫苗的人群。

最新型的補強針為二價疫苗(bivalent)，針對原始的新冠病毒株與Omicron亞型變異株BA.4、BA.5。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)12日已批准年滿五歲的兒童接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)的新型補強針，目前5歲以上、已經接種過初始新冠疫苗的人群可接種最新型補強針；官方建議，接種新型補強針與上一次接種新冠疫苗間隔至少兩個月，若感染新冠肺炎則間隔三個月。

疫苗 CDC 新冠肺炎

上一則

彭博：受美新禁令影響 台積電暫停對中國壁仞供應先進晶片

下一則

有類流感、腸胃症狀 維州高中近半學生缺勤

延伸閱讀

CDC主任瓦倫斯基確診 專家警告：病例恐在冬季攀升

CDC主任瓦倫斯基確診 專家警告：病例恐在冬季攀升
Omicron亞型變異株逾300種 世衛：全球公衛危機未了

Omicron亞型變異株逾300種 世衛：全球公衛危機未了
Omicron亞型變異株逾300種 世衛：全球公衛危機未了

Omicron亞型變異株逾300種 世衛：全球公衛危機未了
3大新興變異株攻進台灣 次世代疫苗打氣翻倍

3大新興變異株攻進台灣 次世代疫苗打氣翻倍

熱門新聞

中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
英國首相特拉斯。（Getty Images）

英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天

2022-10-20 08:57
與輝瑞合作生產革命性新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀。（Getty Images）

「癌症疫苗」有突破 BioNTech創始人：有望2030年前上市

2022-10-16 21:35
中共領導人習近平（相片右一）預計在16日開幕的中共20大上開啟第三任期，成為毛澤東以外中共領導人中的唯一一人。(Getty Images)

中共20大高層洗牌 李克強出路、習家班「入常」受關注

2022-10-16 09:12

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適