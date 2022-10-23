打過最新補強針 CDC主任確診 症狀輕微

CDC主任瓦倫斯基21日檢測新冠肺炎結果呈陽性，她9月已接種最新型新冠補強針。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC )主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)21日檢測新冠肺炎 結果呈陽性，並出現輕微症狀；據CDC消息指出，瓦倫斯基9月已接種最新型新冠補強針。

CDC的聲明表示：「根據CDC的指導方針，瓦倫斯基正在家中隔離，並且將在線上參與已排定的會議。」其密切接觸者與高級職員已經收到瓦倫斯基確診的消息，正在監測他們的健康狀況。

瓦倫斯基是今年最新確診的聯邦衛生官員，此前白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)，以及衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)均在6月確診新冠肺炎。

近來國內新冠確診病例數下降，但專家警告病例數可能如同過去兩年於冬季開始攀升，特別是幾個新型變異病毒株正逐漸盛行，如Omicron新亞型變異株BQ.1、BQ.1.1。

先前的研究表明，與尚未接種補強針的人相比，已接種補強針的人群即便染疫仍擁有更強的保護力，且保護力大勝從未接種新冠疫苗 的人群。

最新型的補強針為二價疫苗(bivalent)，針對原始的新冠病毒株與Omicron亞型變異株BA.4、BA.5。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)12日已批准年滿五歲的兒童接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)的新型補強針，目前5歲以上、已經接種過初始新冠疫苗的人群可接種最新型補強針；官方建議，接種新型補強針與上一次接種新冠疫苗間隔至少兩個月，若感染新冠肺炎則間隔三個月。