有類流感、腸胃症狀 維州高中近半學生缺勤

一名CVS的護士正為一名女子打流感疫苗，維州一所高中將近半數學生上周因類流感症狀及腸胃疾病缺席。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)22日報導，維吉尼亞州 一所高中將近半數的學生上周因類流感 (flu-like)症狀及腸胃疾病缺席，隨著流感季節來臨，衛生官員也更加關注流感季節在各地區的影響。

維州斯塔福德郡(Stafford)公立學校首席通訊官珊卓·奧斯本(Sandra K. Osborn)發布聲明表示：「斯塔福德高中(Stafford High School)大約有1000名學生因類流感/腸胃症狀缺勤。我們的公衛團隊正與當地衛生部門合作，辨別引起疾病的根本原因。」

奧斯本稱，斯塔福德高中位於維吉尼亞州北部菲德里克斯堡市(Fredericksburg)，註冊學生約2100名。

根據該高中網站，原定於周末舉辦的校園活動已經延期，網站公告：「由於本周通報染病的學生與教職人員人數眾多，斯塔福德中學到周日(23日)的所有活動及田徑運動已取消。我們將於周一(24日)重新評估情況，提供進一步消息。」

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，全國大部分地區報告，季節流感病例出現初期增加，截至上周，國內東南及中南部地區通報的流感疫情最嚴重。

除了維州，國內其他學區 的學生也有類流感症狀比率上升的情況，聖地牙哥聯合學區(San Diego Unified School District)至少有兩間學校上周出現高缺勤比率，其中一所人數2600名左右的學校約有1000名學生缺席。

過往美國的流感通常於10月開始增加，大多於12月至2月達到高峰。